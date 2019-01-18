Нафтогаз предложил способ остановки «Северного потока – 2»

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18 января, пятница  |  Последнее обновление — 14:21  |  vz.ru
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России удалось рекордно заработать на экспорте

Российская экономика идет на очередной рекордФото: Александр Николаев/Интерпресс/ТАСС
Негативный внешний фон, санкции и торговые войны, кажется, делают российскую экономику еще сильнее. Профицит счета текущих операций платежного баланса РФ достигнет в 2018 году самого высокого значения за все время наблюдения. Это следствие резкого роста положительного торгового баланса, который тоже может побить прошлый рекорд. Чем объясняются такие успехи России?  Подробности...
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Стыд за развал СССР не удастся использовать для уничтожения России

Беспризорники, Москва, 1990-еФото: Мараева Ольга/Фотохроника ТАСС
Опрос общественного мнения выявил то, чего больше всего стыдятся и чем гордятся наши граждане. И если с темами для гордости почти все понятно, то насчет поводов для стыда все сложнее. И уж тем более манипулятивным представляется толкование результатов опросов в духе «гордятся прошлым, стыдятся настоящего».  Подробности...
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Почему в Краснодарском крае самые наглые судьи в России

Скандал с судьей Крикоровым стал последним в целой серии подобных случаев в Краснодарском краеФото: кадр из видео
Очередной судебный скандал произошел в России – и вновь оказался связан с одним и тем же регионом, Краснодарским краем. Если верить новостной картине, здесь живут самые коррумпированные, самые наглые, самые отмороженные служители Фемиды в стране. Почему именно Краснодарский край порождает такое явление? Подробности...
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Зачем Асад объявил Сирию жертвой православного раскола

Мы видим попытки разделения православной церкви и на нашей земле, пожаловался Башар Асад Фото: Sana Sana/Reuters
Президент мусульманской Сирии Башар Асад озаботился православным расколом на Украине. Более того, дал понять, что его страна на очереди: там готовят еще один раскол – удар по поддержавшему Москву антиохийскому патриарху. Противодействовать этому сирийцы надеются совместно с русскими. Однако Асад лукавит: параллели с украинским расколом нужно искать в другом месте. Подробности...
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Россия потеряла последнего друга в политической элите Польши

Павел Адамович до самой своей гибели пытался сохранить добрососедские отношения с россиянамиФото: Agencja Gazeta/Jan Rusek/Reuters
Вряд ли будет преувеличением сказать, что погиб последний из крупных польских политиков, который симпатизировал нашей стране. Зарезанный накануне психом Павел Адамович 20 лет руководил самым близким к России польским мегаполисом – Гданьском. Власти соседнего Калининграда даже объявили минуту молчания в память о погибшем друге. Теперь у Москвы не осталось защитников в польской элите. Подробности...
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Новые чиновники не отличаются от советских продавщиц

Антон Крылов, журналист
Похоже, что чиновничество, по крайней мере среднего и мелкого уровня, в России как-то резко и вдруг поломалось. Ну, или перестало соответствовать запросам общества. И главный вопрос – где же взять другое? Именно другое, не новое. Подробности...
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Версальский «мир», или Где рождаются Гитлеры?

Владимир Можегов, публицист
Немецкий народ будет обращен в полнейшую нищету, сама же страна обратится даже не в колонию, а во что-то вроде публичного дома для заокеанских банкиров. Так начинались «золотые двадцатые» Веймарской республики… Подробности...
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Британские политики похожи на Дживса с Вустером

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Все аргументы сторонников Мэй сводились к одному: «Альтернативой Мэй является Корбин, а он российский шпион и путинский агент». А мы привыкли смеяться над нашими политиками, которые рассуждают про шпиёнов и «солдат НАТО». Подробности...
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    Крупнейшие техногенные катастрофы Москвы

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      Власти Сербии устроили Путину пышную встречу в Белграде

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      В Детройте открылся ежегодный Североамериканский международный автосалон

      Первая автомобильная выставка в Детройте состоялась в 1889 году. Спустя почти 100 лет автосалон из преимущественно регионального события стал событием международного уровня. Корпорация Toyota в этом году в Детройте представила свое спорткупе Toyota GR Supra. В Европе автомобиль поступит в продажу лишь летом, и для покупки будет доступно лишь 900 авто
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      Взрыв газа разрушил многоэтажку в ростовских Шахтах

      На девятом этаже жилого дома в городе Шахты Ростовской области взорвался газ. Повреждены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах. На данный момент известно об одном погибшем, судьба еще четырех неизвестна. Из дома эвакуированы 140 человек
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        Отход от привычного стандарта упаковки каких продуктов вас раздражает больше всего?
        • Яйца (9 шт.)

        • Молоко (0,9 л)

        • Сахар (0,9 кг)

        • Водка (0,45 л)

        • Ничего не раздражает, если цена не растет

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          Нафтогаз предложил способ остановки «Северного потока – 2»

          18 января 2019, 13:01

          Текст: Ольга Никитина

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          «Нафтогаз Украины» по-прежнему надеется, что строительство газопровода «Северный поток – 2» будет остановлено, заявил глава украинской госкомпании Андрей Коболев.

          На брифинге Коболев выразил надежду, что Румыния вынесет на рассмотрение Европарламента поправки к Газовой директиве ЕС, которые помогут остановить реализацию этих проектов.

          «Если удастся ЕП проголосовать о применении этой директивы для морских газопроводов, есть большая вероятность, что не состоится ни вторая нитка «Турецкого потока», ни «Северный поток – 2». У нас есть сейчас очень сдержанный оптимизм относительно того, что Румыния, которая сейчас председательствует, возможно, вынесет этот вопрос», – приводит его слова РИА «Новости».

          Румыния председательствует в Совете ЕС в первом полугодии 2019 года.

          В октябре в Киеве заявили о наличии «плана Б» на случай запуска «Северного потока – 2». По словам коммерческого директора Нафтогаза Юрия Витренко, этот план состоит в том, чтобы отсудить у Газпрома 12 млрд долларов в качестве компенсации ущерба, который якобы понесет Украина из-за простоя своей газотранспортной системы (ГТС) в результате запуска «Северного потока – 2».

          Коболев заявил, что, по оценке НАК «Нафтогаз Украины», ущерб Украины от газовых контрактов, которые были подписаны с Газпромом в 2009 году, оценивается в 32 млрд долларов. «Эта цифра состоит из переплат, штрафов и других компонентов, которые стали последствиями контракта 2009 года. В перерасчете на каждую украинскую семью это примерно 61 тыс. гривен (около 2 тыс. 170 долларов)», – заявил он.

          Глава Нафтогаза отметил, что благодаря Стокгольмскому арбитражу Украине «удалось спаси 94,7 млрд долларов» в основном за счет отмены условия «бери или плати».

          Ранее в Нафтогазе заявляли, что в рамках решения Стокгольмского арбитража по взысканию активов с Газпрома возможны новые судебные иски к российской компании.


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