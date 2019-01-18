Нафтогаз предложил способ остановки «Северного потока – 2»

«Нафтогаз Украины» по-прежнему надеется, что строительство газопровода «Северный поток – 2» будет остановлено, заявил глава украинской госкомпании Андрей Коболев.

На брифинге Коболев выразил надежду, что Румыния вынесет на рассмотрение Европарламента поправки к Газовой директиве ЕС, которые помогут остановить реализацию этих проектов.

«Если удастся ЕП проголосовать о применении этой директивы для морских газопроводов, есть большая вероятность, что не состоится ни вторая нитка «Турецкого потока», ни «Северный поток – 2». У нас есть сейчас очень сдержанный оптимизм относительно того, что Румыния, которая сейчас председательствует, возможно, вынесет этот вопрос», – приводит его слова РИА «Новости».

Румыния председательствует в Совете ЕС в первом полугодии 2019 года.

В октябре в Киеве заявили о наличии «плана Б» на случай запуска «Северного потока – 2». По словам коммерческого директора Нафтогаза Юрия Витренко, этот план состоит в том, чтобы отсудить у Газпрома 12 млрд долларов в качестве компенсации ущерба, который якобы понесет Украина из-за простоя своей газотранспортной системы (ГТС) в результате запуска «Северного потока – 2».

Коболев заявил, что, по оценке НАК «Нафтогаз Украины», ущерб Украины от газовых контрактов, которые были подписаны с Газпромом в 2009 году, оценивается в 32 млрд долларов. «Эта цифра состоит из переплат, штрафов и других компонентов, которые стали последствиями контракта 2009 года. В перерасчете на каждую украинскую семью это примерно 61 тыс. гривен (около 2 тыс. 170 долларов)», – заявил он.

Глава Нафтогаза отметил, что благодаря Стокгольмскому арбитражу Украине «удалось спаси 94,7 млрд долларов» в основном за счет отмены условия «бери или плати».

Ранее в Нафтогазе заявляли, что в рамках решения Стокгольмского арбитража по взысканию активов с Газпрома возможны новые судебные иски к российской компании.