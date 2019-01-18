В Одинцово врачи скорой поели в KFC и прошли мимо человека без сознания

В Сети появилась видеозапись инцидента в ресторане быстрого питания KFC подмосковного Одинцово, где врачи скорой помощи проигнорировали лежащего без сознания мужчину.

Запись появилась в местном паблике «Типичное Одинцово» в социальной сети «ВКонтакте».

Автор видео показал, что на полу возле выхода из ресторана без сознания лежит мужчина, а медики скорой помощи тем временем спокойно обедают за одним из столиков. «Сидим в KFC, упал мужик без сознания, что делает скорая? Та-дам», – говорит на записи автор видео.

В конце записи видно, как врачи покидают ресторан, проходя мимо лежащего на полу мужчины и не обращая на него внимания.

По словам автора записи, спустя 15 минут этот наряд скорой помощи вернулся в сопровождении полиции, чтобы оказать помощь этому мужчине. О судьбе потерявшего сознание посетителя ничего не сообщается.

В комментариях к записи многие возмущены не только поведением врачей, но и других посетителей ресторана. «То есть сидящие люди и снимающий на видео никого не смутили? В этом видео все хороши.», – пишет Петя Петин. «Подойти к врачам и задать вопрос, позвонить в скорую, сказать менеджеру KFC, не?» – добавляет он.

«Может сидящие думали, что алкаш какой валяется. У нас ведь не подойдут, не спросят, нужна помощь или нет», – написала Юлия Балакина, отметив, что также поразилась реакцией окружающих.

«Сами бы подошли к ним и сказали, что человек сознание потерял, помогите. А вот если бы они остались после этого сидеть кушать дальше, тогда видео сюда. А то тут вы почти в том же свете, что и сотрудники скорой. А так, конечно, в страшное время живем, многие готовы пройти мимо и помощи не жди», – написала Наталья Васильева, обращаясь к автору ролика.

В апреле прошлого года в доставленный в городскую больницу Великого Новгорода с переохлаждением мужчина спустя четыре часа умер на улице вблизи здания этой же больницы.