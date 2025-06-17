В Оманском заливе у берегов ОАЭ столкнулись два нефтетанкера

Tекст: Дарья Григоренко

Инцидент произошел у берегов ОАЭ. Согласно данным сервиса Marinetraffic, вечером 16 июня в районе порта Хаур-Факкан столкнулись танкеры Adalynn под флагом Антигуа и Барбуда и Front Eagle под флагом Либерии. В 4.51 по московскому времени судно Front Eagle сменило статус на «лишено управления». Маршрут танкера Front Eagle пролегал в Китай, его грузовое состояние подтверждено сервисом отслеживания судов. Adalynn выходил на маневр со стоянки, передает РИА «Новости».

Владельцы Front Eagle из компании Frontline, как сообщает Reuters, назвали инцидент навигационным инцидентом, не связанным с конфликтной ситуацией на Ближнем Востоке. Пожар, возникший после столкновения на палубе Front Eagle, был оперативно ликвидирован, пострадавших среди экипажа не зафиксировано.

Во вторник в Оманском заливе недалеко от Ормузского пролива загорелись три судна.

Ранее сообщалось, что навигационные сигналы более чем 900 судов в районе Ормузского пролива и Персидского залива оказались нарушены на фоне усиления конфликта между Ираном и Израилем.

Экономист Игорь Юшков рассказал газете ВЗГЛЯД о радикальном сценарии роста цен на нефть из-за войны Израиля и Ирана. Цена нефти Brent выросла на 5,5% на фоне атак Израиля и Ирана.