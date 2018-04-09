Стали известны обстоятельства смерти жителя Новгорода рядом с больницей

Минздрав Новгородской области организовал проверку действий врачей после того, как доставленный в городскую больницу с переохлаждением мужчина спустя четыре часа умер на улице вблизи здания этой же больницы, сообщили в пресс-центре регионального правительства.

Как сообщили РИА «Новости» в пресс-центре, 55-летний мужчина 2 апреля был с переохлаждением доставлен с улицы на «скорой» в приемный покой клиники №1 Центральной городской клинической больницы. Спустя 50 минут, за которые мужчине успели сделать ЭКГ, взять кровь на анализ и провести общий осмотр, он самовольно покинул приемный покой.

Повторный вызов к этому человеку поступил диспетчеру «скорой» с улицы от охранника больницы в 18.52 мск. Скорая прибыла в 19.11, констатировав смерть мужчины.

Министерство здравоохранения региона начало ведомственную проверку данного происшествия.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что региональные власти готовы инициировать внесение изменений в законодательство, которое в настоящее время не позволяет врачам больницы оказать помощь человеку за пределами медучреждения. Он пояснил, что медики приемного покоя не имели права выйти и оказать помощь человеку за пределами больницы.

«Формально, по закону, врачи, возможно, и правы. Об этом станет известно по результатам проверки, которая проводится. А вот по-человечески...» – написал Никитин, отметив, что излишняя зарегулированность не должна мешать врачам спасать человеческие жизни.

Местные СМИ сообщали, что, выйдя из больницы, мужчина смог пройти только 100 метров, затем прислонился к забору и стоял 40 минут, пока не упал. Сообщалось, что врачи якобы отказались ему помогать, поскольку «он уже был у них».