Немцев возмутили попытки США навязать отказ от «Северного потока – 2»

Немецкое издание Merkur опубликовало письма читателей, возмущенных поведением американского посла в Германии и призывами ряда политиков ФРГ платить за газ больше, лишь бы поддержать Украину.

«По непонятным причинам все время утверждается, что у России будет больше возможностей перекрыть нам газ после ввода в строй балтийского газопровода, чем если газ будет и дальше идти через Украину. Как это понимать? В обоих случаях газ идет из России, и в России в любой момент могут перекрыть кран, поэтому никакой разницы нет», – написал Вальтер Херцог из Оттерфинга.

Он также считает, что с экономической точки зрения «предпочтение следует отдать «Северному потоку – 2», потому что так потребителям не придется платить миллиарды в качестве пошлины за транзит газа через Украину». «Ведь транзитные расходы всегда перекладывают на потребителей. Почему же Германия должна настаивать на обязанности и дальше оплачивать пошлину за транзит газа через Украину?» – задается вопросом Херцог в письме для Merkur.

«Тут я хочу возразить: речь идет не о Европе, а о США. Конечно, мы – вассалы Трампа. Его посол, как и отсутствие реакции на его высказывания, иллюстрируют это весьма наглядно. … Но, вероятно, немцы еще не настолько напуганы, чтобы дать навязать себе вместо дешевого русского газа в два раза более дорогой американский сланцевый газ в качестве гарантии безопасности по принципу «чем дороже, тем безопаснее». И мы должны в это поверить. В том, что мы уже 40 лет без проблем отапливаемся путинским газом, нас хотят разубедить. ... Без «Северного потока – 2» мы впадем в полную зависимость от США – ну и кто этого хочет?» – цитирует ИноСМИ письмо доктора Вольфганга Достера из Эрдинга.

Петер Соллох из Дайнинга также называет нелогичными опасения, что «Северный поток – 2» может увеличить зависимость Германии от российского газа. «Во-первых, мы уже сегодня потребляем российский газ. Поставки осуществляются бесперебойно, несмотря на политические конфликты. «Северный поток – 2» – это дополнительный газопровод. Логично, что он не может увеличить зависимость, а только сделает поставки более надежными. А в том, что поставки газа через Украину ненадежны, мы уже смогли убедиться», – добавляет он.

«Мне как гражданину Федеративной республики стыдно читать, что американский посол предписывает нашим фирмам, что они должны делать, а что нет. Государство во главе с придурком, у которого в башке меньше, чем у моего 10-летнего племянника, хочет давать указания Германии? И, как я понимаю из прочитанных строк, это ему с успехом удается! … Единственно верное в американском демарше – это то, что Германия вместе с Европой должны, наконец, стать зависимыми от США. В связи с этим встает вопрос, нужна ли еще Европе или Германии оборонительная армия? Я думаю, нет. Или они полагают, что русские могут напасть на Европу со своей армией? Нужно считать население в политическом отношении очень глупым, чтобы стремиться поддерживать в нем веру в эту сказку», – пишет Петер Шлинк из Мюнхена.

В начале недели МИД Германии объяснил немецким компаниям, как им следует реагировать на провокационные письма посла США Ричарда Гренелла, касающиеся проекта «Северный поток – 2», а немецкие депутаты раскритиковали попытку давления американского посла на компании.

Сам Гренелл объяснил угрозы немецким компаниям обеспокоенностью вопросом энергетической безопасности Европы и транзита газа через Украину.