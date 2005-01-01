Посол США в Германии объяснил угрозы из-за «Северного потока – 2»

Американский посол в Берлине Ричард Гренелл заявил, что возможные санкции Вашингтона против немецких компаний, участвующих в строительстве «Северного потока – 2», вызваны обеспокоенностью вопросом энергетической безопасности Европы и транзита газа через Украину.

«Содержание этих писем не отличается от заявлений, которые мы делали публично: компании, работающие в сфере российского энергетического экспорта, рискуют оказаться под санкциями. Главная задача дипломата заключается в защите граждан своей родины и отстаивании ее интересов», – сообщил посол, передает РИА «Новости» со ссылкой на Rheinische Post.

Он напомнил, что «правительство США и Конгресс США делали четкие предупреждения относительно энергетической безопасности и геополитического влияния «Северного потока – 2», строительство которого, по мнению Вашингтона, направлено лишь на создание альтернативного маршрута транзита газа в Европу в обход Украины.

Гренелл также заявил, что существование газопровода будет оказывать влияние не только на Германию, но и на всю Европу, в которой, по его словам, многие выступают против реализации этого проекта.

«Опасность состоит в том, что Россия вновь может принять решение об использовании энергии в качестве оружия против Европы, или же предпринять иные опасные шаги. Несмотря на то, что Германия вряд ли станет целью таких мер, это может коснуться соседей Германии на востоке. Здесь на карту поставлено европейское единство», – заявил Гренелл.

Ранее МИД Германии объяснил немецким компаниям, как им следует реагировать на провокационные письма посла США Ричарда Гренелла, касающиеся проекта «Северный поток – 2», а немецкие депутаты раскритиковали попытку давления американского посла на компании.