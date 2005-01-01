Собчак приехала в Киев и сделала ошибку

Телеведущая и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак приехала в Киев и неправильно написала название украинской столицы.

«Ну привет, Киев!)))», – написала Собчак в Instagram Stories, сопроводив сообщение видеозаписью с Европейской площади в украинской столице.

При этом название украинской столицы в публикации написано как «Kieв». Ни в русском, ни в английском, ни в украинских языках такого слова нет, передает РИА «Новости». На украинском языке название столицы пишется как «Київ».

В прошлом году Собчак поймали на желании поехать в Крым «без разрешения» Украины. После чего она обратилась в посольство Украины за разрешением на поездку в Крым. Министр иностранных дел Павел Климкин назвал визит кандидата в президенты России в Крым «политической шизофренией», а позже Собчак попала в базу данных сайта «Миротворец».