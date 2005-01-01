Россия и США сравнялись в средствах контроля орбиты

Российская система контроля космического пространства сравнялась с американской, заявил представитель госкорпорации «Роскосмос» Юрий Макаров.

Макаров заявил, выступая на заседании президиума РАН, что в данный момент наблюдается паритет по количеству контролируемых низкоорбитальных и высокоорбитальных объектов; при этом «пять лет назад картина была совершенно другая», передает РИА «Новости».

Согласно представленным слайдам, российская система отслеживает около 6 тыс. объектов на низкой орбите, а американская – 10 300. Однако на высокой орбите Россия контролирует полет 7600 объектов, а США – 4700.

Макаров рассказал также, что наземные средства контроля «Роскосмоса» размещены как на территории России, так и на территории других стран. В конце 2019 года «планируется постановка средства в ЮАР».

Согласно приведенным данным, количество опасных космических объектов, так называемого космического мусора, размер которых превышает 1 см в поперечнике, составляет, по разным оценкам, от 600 до 700 тыс.

Кроме того, по данным «Роскосмоса», на орбите работают 2000 действующих спутников.

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