Житель дома в Шахтах рассказал об обрушении своей квартиры

Житель обрушившегося в городе Шахты Ростовской области дома Дмитрий Тимофеев рассказал, что в его квартире на восьмом этаже разрушены межкомнатные стены, двери и окна.

«Мы живем на восьмом этаже. Около 6 утра на девятом произошел взрыв. Я проснулся от того, что межкомнатная дверь пролетела мимо кровати», – передает его слова РИА «Новости».

По его словам, в квартире повреждены стены, двери и окна, все помещение в разбитом стекле. Однако никто из его семьи не пострадал.

«Все схлопнулось. Была двухкомнатная квартира, стала однокомнатная», – сказал он.

Мужчина добавил, что от взрыва входная дверь вывернулась и стала открываться в другую сторону. Из квартиры жильцам помогли выйти сотрудники МЧС. Все пятеро жильцов квартиры находятся в пункте временного размещения и ждут информации.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в свою очередь сообщил, что после частичного обрушения дома в Шахтах неизвестна судьба четырех человек.

«К сожалению, одна женщина погибла. И неизвестна судьба четырех человек, которые могут находиться в квартире на девятом этаже и в квартире этажом ниже: предположительно это может быть пожилая женщина на девятом этаже и семья из трех человек на восьмом этаже», – сообщил Голубев.

Ранее очевидцы рассказали о первых секундах после взрыва газа в Шахтах.

Утром в понедельник в квартире на девятом этаже дома в городе Шахты Ростовской области произошел взрыв газа. Обрушились два этажа, погибла женщина, судьба четырех человек, в том числе ребенка, остается неизвестной. Спасены восемь человек.

Возбуждено уголовное дело.