Очевидцы рассказали о первых секундах после взрыва газа в доме в Шахтах

Жители дома в городе Шахты Ростовской области, где утром понедельника, 14 января, обрушились два этажа из-за взрыва бытового газа, рассказали о произошедшем.

«Взрыв сильный, диван прыгал», – рассказала телеканалу «360» жительница примыкающего дома.

Местные жители говорят, что слышали только один хлопок и сначала приняли его за взрыв петарды. «Я на кровати подпрыгнул. Все легкое попадало», – сообщил мужчина, живущий ниже очага взрыва.

«Шесть утра, я уже просыпалась и слышу хлопок и летит все мимо окна. Я дверь на балкон открываю... кирпич этот валится», – рассказала Telegram-каналу Life Shot жительница дома.

Жительница соседней многоэтажки Наталья ранее рассказала, что в квартирах было настолько холодно, что люди там грелись газом.

Утром понедельника, 14 января, в квартире на девятом этаже дома в городе Шахты Ростовской области произошел взрыв газа. Обрушились два этажа, погибла женщина, судьба четырех человек, в том числе ребенка, остается неизвестной. Из-под завалов спасены восемь человек. По факту обрушения дома возбуждено уголовное дело.

Президент Владимир Путин поручил оказать всестороннюю помощь пострадавшим в результате взрыва газа.