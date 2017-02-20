Жильцы взорвавшейся многоэтажки в Шахтах грелись газом

Жильцы многоэтажного дома в городе Шахты Ростовской области рассказали о взрыве газа, в результате которого, по последним данным, погибла женщина, судьба еще четырех человек остается неизвестной.

«В наших квартирах было нереально холодно. Мы спали в одежде. И, конечно, многие грелись газом. Просто включали конфорки – две или четыре сразу. И в квартирах появлялось хоть подобие тепла. Возможно, кто-то и на ночь оставил», – рассказала «Комсомольской правде» жительница соседней многоэтажки Наталья.

Анна, ставшая очевидцем взрыва, рассказала, что услышала громкий хлопок, когда провожала мужа на работу. «Мы в испуге выскочили на балкон, но вокруг все было в порядке, а через минуту увидели, что из соседнего двора валит дым», – вспоминает она. Анна рассказала, что накинула куртку на халат и выбежала к этому дому.

«На месте сразу стало понятно, что произошло. Обрушение очень сильное, кирпичи и доски разлетелись метров на двадцать от здания. Экстренных служб еще не было. Набрала «112», но там сказали, что машины уже едут», – сказала женщина, добавив, что кареты скорой помощи первыми прибыли к месту происшествия.

«Первыми повыбегали мамочки с детьми, затем мужчины. Одна молодая пара побежала стучать по квартирам этого подъезда, проверять, все ли вышли. Все были в шоке, у одной девушки началась истерика. Люди были напуганы, но предлагали друг другу помощь, кто-то уехал к родственникам», – добавила она.

Утром 14 января в квартире на девятом этаже дома в городе Шахты произошел взрыв газа. Обрушились два этажа, погибла женщина, судьба четырех человек, в том числе ребенка, остается неизвестной. Из-под завалов спасены восемь человек. По факту обрушения дома возбуждено уголовное дело. Президент Владимир Путин поручил оказать всестороннюю помощь пострадавшим в результате взрыва газа.