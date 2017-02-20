Стало известно о просьбе Белого дома к Пентагону нанести удары по Ирану

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон просил Пентагон представить военные варианты для нанесения удара по Ирану, сообщает The Wall Street Journal.

После того, как в сентябре боевики обстреляли дипломатический квартал Багдада, где находится посольство США, команда национальной безопасности президента Дональда Трампа провела серию встреч, чтобы обсудить американский ответ. После этого Белый дом попросил Пентагон предоставить военные возможности для нанесения удара по Ирану, пишет The Wall Street Journal.

Чиновники, говорившие на условиях анонимности, заявили, что этот запрос вызвал обеспокоенность в Пентагоне и Госдепартаменте.

«Это было потрясением. Люди были в шоке, как непринужденно они говорили об ударах по Ирану», – заявил один из бывших высокопоставленных чиновников администрации США.

Источники заявили, что Пентагон выполнил просьбу Совета национальной безопасности о разработке вариантов нанесения удара по Ирану, однако неизвестно, были ли направлены предложения в Белый дом и знал ли о них Трамп.

Отметим, что в сентябре ВС Ирана наносили ракетный удар по Сирии – по предполагаемому местонахождению организаторов теракта, совершенного 22 сентября во время военного парада в иранском городе Ахваз. На корпусах ракет содержались надписи: «Смерть Израилю! Смерть Америке! Смерть Саудам!»