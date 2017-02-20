Названа причина высокой поддержки украинцев комика Зеленского

Политолог Иван Мезюхо оценил шансы юмориста Владимира Зеленского занять президентский пост на Украине в 2019 году.

Мезюхо заявил RT, что потенциальное избрание Зеленского несет определенные риски, политическая программа комика остается неясной.

«На самом деле Украина дошла уже до такой черты, что комик имеет большой предвыборный электоральный рейтинг – это, конечно, связано с тем, что огромное количество украинцев разочарованы в действующих политических деятелях», – объяснил политолог.

По его словам, предвыборный рейтинг кандидатов в президенты Украины, в том числе и Зеленского, будет меняться то в позитивную, то в негативную сторону, и интрига на выборах будет сохраняться.

«Если Зеленский действительно рассчитывает стать президентом Украины, ему нужна поддержка (...) и украинских олигархов, и западной политической элиты», – заключил Мезюхо.

Ранее директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский заявил, что возможное избрание Зеленского на пост президента Украины может быть опасным для страны.