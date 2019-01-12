В Германии мигрант напал с ножом на беременную женщину

Мигрант из Афганистана напал с ножом на беременную женщину в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, сообщили в полиции и прокуратуре Майнца.

Инцидент произошел в пятницу вечером в больнице города Бад-Кройцнах, передает ТАСС.

По данным правоохранителей, перед нападением между мигрантом и 25-летней пострадавшей произошел конфликт.

После срочной операции врачи оценивают состояние женщины как стабильное, однако нерожденного ребенка спасти не удалось.

Проситель убежища из Афганистана спустя некоторое время явился в полицию, сейчас он находится в СИЗО.

Напомним, в октябре прошлого года семь граждан Сирии и один немец изнасиловали 18-летнюю девушку во Фрайбурге.