Семь граждан Сирии и один немец изнасиловали 18-летнюю девушку во Фрайбурге

Две демонстрации прошли в понедельник, 29 октября, во Фрайбурге на юге Германии из-за произошедшего в городе группового изнасилования 18-летней девушки.

Так, на акцию сторонников правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) вышли около 300-400 человек. Еще несколько организаций провели демонстрацию, выступая против использования случившегося преступления в политических целях. На нее собрались около 1,5 тыс. человек. Чтобы избежать столкновений, полиция распределила эти две акции по разным маршрутам, передает Deutsche Welle.

Групповое изнасилование произошло в ночь на 14 октября. Молодой человек принес девушке на дискотеке напиток, в который, вероятно, было добавлено наркотическое вещество. Из клуба они ушли вместе, после чего молодой человек и еще несколько мужчин изнасиловали ее.

В рамках расследования арестованы семь граждан Сирии в возрасте от 19 до 29 лет, а также 25-летний гражданин Германии. Подозреваемые ранее попадали в поле зрения полиции, большинство из них жили в общежитиях для беженцев.

Напомним, в конце августа в Хемнице произошли столкновения с полицией вызванные гибелью 35-летнего немца Даниеля Хиллига в драке с участием беженцев. Первоначально сообщалось, что Хиддинг пытался защитить девушку, к которой приставали мигранты, но полиция опровергла эту информацию. По подозрению в убийстве Хиддинга и ранении еще двух местных жителей были задержаны беженцы из Ирака и Сирии, им уже предъявлены обвинения.