РПЦ отказалась переносить Рождество

Русская православная церковь не собирается переходить на григорианский календарь и переносить день празднования Рождества с 7 января на 25 декабря.

«В настоящее время в Русской православной церкви нет каких-либо планов по изменению церковного календаря», – заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24». Его слова передает «Интерфакс».

На ваш взгляд Хотели бы вы, чтобы все христиане праздновали Рождество в один день? Да, 25 декабря

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«Для этого надо поменять весь строй литургической жизни, поменять церковный календарь, как это было сделано действительно в некоторых поместных церквах, а наш церковный народ такого нововведния не примет», – подчеркнул митрополит.

Различие во времени встречи Рождества объясняется отличиями календарных стилей. В 1923 году большинство поместных православных церквей, за исключением Русской, Иерусалимской, Грузинской и Сербской, приняли похожий на григорианский новоюлианский календарь.

Добавим, на Украине уже давно предлагают праздновать католическое Рождество.