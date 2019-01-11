Помпео не стал опровергать обвинения в шпионаже, предъявленные американцу Полу Уилану

Госсекретарь США Майк Помпео уклонился от ответа на вопрос журналистов о том, может ли он подтвердить, что задержанный в Москве американец Пол Уилан не является шпионом.

«По многим причинам я не могу вдаваться в детали данного конкретного дела», – Помпео в интервью Fox News, передает ТАСС.

Ранее госсекретарь отмечал, что Вашингтон уделяет особое внимание на самых высоких уровнях и заявлял, что США намерены получить от России больше сведений об обвинениях в адрес Уилана.

Уилан был задержан в Москве 28 декабря. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж». 10 января Лефортовский суд Москвы получил апелляционную жалобу на решение об аресте Уилана. В пятницу МИД подтвердил, что предъявлено обвинение в шпионаже.