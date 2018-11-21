Эксперты предсказали Лукашенко фиаско на американском направлении

«Это просто попытка поиграть на противостоянии Москвы и Вашингтона. Но что Трампу может предложить Лукашенко?», – отметил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Так он прокомментировал заявление белорусского МИД о планах налаживания контактов Белоруссии и США.

«Это может быть инструмент давления на Москву, но не очень серьезный», – полагает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

В пятницу стало известно, что власти Белоруссии сняли ограничение на число американских дипломатов, которым позволено работать на территории республики. «Это большой шаг. Это начало оттепели», – отметил дипломатический источник.

Кроме того, в МИД Белоруссии подтвердили – состоялось несколько телефонных разговоров с Госдепартаментом США. В ходе бесед обсуждались вопросы улучшения отношений Вашингтона и Минска.

«Этот демонстративный жест не будет иметь содержательных последствий», – отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.

Белоруссии предстоит еще очень много работы для «восстановления отношений с Западом до нормального уровня», указал он. В России принято забывать, что Белоруссия была под санкциями больше десяти лет и – «уровень отношения с западными странами и в первую очередь с США был понижен до ненормального» - считает эксперт.

Само по себе повышение численности дипломатов до нормальной, нельзя интерпретировать как враждебное действие по отношению к России, отмечает собеседник. С другой стороны, «говорить о наличии у Большого Запада, прежде всего у Соединенных Штатов, интереса к Восточной Европе просто не приходится» – резюмирует Коктыш.

В свою очередь, Дмитрий Абзалов напоминает: российский рынок крайне важен для Белоруссии, а торговый оборот с США ничтожен – «ни машиностроение, ни сельское хозяйство, ни даже минеральные удобрения Белоруссии не интересны Вашингтону». Стратегические активы Лукашенко продавать не собирается, считает Абзалов, тем более под внешний контроль, поэтому ему нечего предлагать – «получить бесплатные средства от Трампа будет очень странным решением».

В ноябре прошлого года белорусский президент подписал указ о привлечении внешних государственных займов, на общую сумму, эквивалентную 2 млрд долларов. Но Трамп явно не будет тратить два миллиарда на Белоруссию при том, что ему самому не дают четыре на стену с Мексикой, отмечает Абзалов.

«Таможенный союз – важнейший фактор для Белоруссии, а российский рынок эта республика в принципе не сможет заместить», – считает эксперт. Поэтому, делает вывод он, «улучшение отношений с США» и не будет серьезным инструментом давления Минска на Москву.

Но в любом случае, эти заявления следует рассматривать в контексте того торга, который Белоруссия ведет с Россией, и о котором накануне подробно писала газета ВЗГЛЯД. Как напомнил Абзалов, по подсчетам белорусской стороны, из-за «налогового маневра» республика может потерять около 400-500 млн долларов в год. Абзалов считает, что на этом фона заявление Лукашенко – «попытка получить определенные экономические преференции с минимальными потерями».

Напомним, что на днях белорусский лидер заявил, что Россия и Белоруссия не рассматривают возможность создания единого государства, а также пригрозил Москве «потерей единственного западного союзника» (все из-за того же налогового маневра).

В конце декабря президенты Владимир Путин и его белорусский коллега провели две встречи. Перед ними Лукашенко резко высказался о ситуации с договоренностью по газу, а также о том, что Россию больше нельзя называть братским государством.

В пятницу белорусский лидер отметился новым заявлением: Лукашенко сказал, что страну в ближайшие годы будут «пробовать на зуб», и республике надо быть готовыми ответить на это.