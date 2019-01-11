Лукашенко пообещал ответить желающим «попробовать Белоруссию на зуб»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страну в ближайшие годы будут «пробовать на зуб», и республике надо быть готовыми ответить на это.

«Год будет разным для всех: для кого-то легким, для кого-то тяжелым. Но смею точно сказать, что для нашей страны, для нашего народа не только 2019, но и 2020 год будет непростым. Это непростые годы, потому что, скажу откровенно, в эти два года нас будут очень сильно «пробовать на зуб», на предмет того, достойны ли мы, если конкретизировать, той независимости, о которой мы всегда и везде говорим», – сказал Лукашенко, передает РИА «Новости» со ссылкой на БелТА.

Глава государства заявил, что белорусы должны быть «готовы ответить на этот вопрос». «Я абсолютно убежден, что мы найдем достойный ответ... Потому год будет непростым, но очень интересным, как кто-то из журналистов недавно сказал», – сказал Лукашенко.

Перед этим Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия не рассматривают возможность об объединении, а также пригрозил Москве «потерей единственного западного союзника».

В конце декабря президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели две встречи. Перед ними Лукашенко резко высказался о ситуации с договоренностью по газу, а также о том, что Россию больше нельзя называть братским государством.