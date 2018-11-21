В отношениях Белоруссии и США заметили «начало оттепели»

Власти Белоруссии сняли ограничение на число американских дипломатов, которым позволено работать на территории республики, сообщил журнал Foreign Policy. «Это большой шаг. Это начало оттепели», – отметил дипломатический источник издания.

По сведениям источников журнала в Госдепартаменте США, глава МИД Белоруссии Владимир Макей в ходе телефонного разговора лично проинформировал об этом решении помощника госсекретаря Соединенных Штатов по делам Европы и Евразии Уэсса Митчелла, передает ТАСС.

Издание считает, что такие действия могут привести к серьезному улучшению дипотношений двух стран. «Это большой шаг. Это начало оттепели», – отметил дипломатический источник.

Накануне глава Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания по социально-экономическому развитию республики на 2019 год однозначно высказался об объединении России и Белоруссии, подчеркнув, что «сегодня в повестке дня такого вопроса нет».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о значении заявления Лукашенко для отношений России и Белоруссии.