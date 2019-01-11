Минск подтвердил попытки улучшить отношения с США

Руководство МИД Белоруссии и государственного департамента США действительно провели несколько телефонных разговоров, обсудив вопросы улучшения отношений, сообщил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.

«Мы можем подтвердить этот факт», – сказал он, передает ТАСС.

Дипломат отметил, что стороны обсуждали различные аспекты белорусско-американских отношений, в том числе возможность их улучшения. Детали разговоров он не сообщил.

Ранее стало известно, что власти Белоруссии сняли ограничение на число американских дипломатов, которым позволено работать на территории республики. «Это большой шаг. Это начало оттепели», – отметил дипломатический источник.