СК раскрыл обстоятельства убийства российских журналистов в ЦАР

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко рассказала об обстоятельствах убийства российских журналистов в Центральноафриканской республике (ЦАР); в частности, она сообщила, что водитель журналистов не имел отношения к жандармерии.

«Из показаний водителя Бьенвеню Доувокама, допрошенного с участием российских следователей, следует, что он познакомился с журналистами вечером в день их прибытия в одном из кафе города Банги», – приводит ее слова РИА «Новости».

Петренко сообщила, что, поскольку водитель владел английским и имел пикап-внедорожник, журналисты предложили ему сопровождать их в поездках по стране. Она подчеркнула, что шофер не имел какого-либо отношения к органам жандармерии.

Представитель СКР также сообщила, почему журналисты отправились в ночную поездку. «30 июля 2018 года журналисты выехали из Банги в город Сибю, куда прибыли вечером тех же суток. На посту на выезде из этого города центральноафриканские военнослужащие предлагали им переночевать в населенном пункте и предупреждали об опасности ночной поездки, однако россияне, сославшись на нехватку времени, все же отправились в путь», – сообщила она.

Следователи выяснили, что россияне были убиты в ЦАР говорившими по-арабски бандитами во время попытки ограбления. Уточняется, что преступление произошло на расстоянии 23 километров от города Сибю вблизи деревни Кпаку, автомобиль остановила «группа вооруженных людей негроидной расы».

По ее словам, нападавшие приказали всем выйти из машины и потребовали отдать вещи, фото- и видеоаппаратуру. Злоумышленники расстреляли российских граждан, когда получили отказ.

Петренко сообщила, что российским журналистам обещали за съемки документального фильма в ЦАР – стране, входящей в десятку наиболее опасных стран мира, – вознаграждение в размере 20 тыс. долларов.

«Какая-либо охрана журналистам не была обеспечена, они прибыли в ЦАР по туристическим визам и не проходили аккредитацию», – заключила Петренко.

30 июля Кирилл Радченко, Орхан Джемаль и Александр Расторгуев были убиты в ЦАР, где они снимали кино по заказу проекта Михаила Ходорковского «Центр управления расследованиями».