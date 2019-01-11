МИД поддержал налаживание диалога курдов и Дамаска в свете ухода США из Сирии

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала важным налаживание диалога курдов и Дамаска в свете решения США вывести войска из Сирии.

«В конце декабря 2018 года президент США (Дональд) Трамп заявил о выводе американских сил из Сирии… В этой связи особое значение приобретает налаживание диалога курдов с Дамаском», – заявила Захарова, передает РИА «Новости».

По ее словам, возвращение и контроль официальных властей над населенными курдами территориями должно нейтрализовать риски для безопасности соседей Сирии.

Захарова также заявил, что реализация намерений США уйти из Сирии станет правильным шагом. «Полагаем важным, чтобы территории, которые будут освобождаться после ухода американцев, переходили под контроль правительства Сирии», – добавила она.

На прошлой неделе СМИ сообщали, что лидер курдских отрядов самообороны Сипан Хемо представил Москве и Дамаску план по восстановлению влияния сирийских властей на контролируемых отрядами территориях при признании сирийскими властями местного самоуправления.

В декабре СМИ также сообщали, что обеспокоенные выводом войск США из Сирии лидеры курдов ищут защиты у России и правительства Асада от угрозы турецкого вторжения.