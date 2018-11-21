Курды предложили план перехода территорий под контроль Дамаска

Лидер курдских отрядов самообороны Сипан Хемо представил Москве и Дамаску план по восстановлению влияния сирийских властей на контролируемых отрядами территориях при признании сирийскими властями местного самоуправления, пишет газета al-Sharq al-Awsat.

Высокопоставленная делегация во главе с Хемо побывала на авиабазе «Хмеймим» через несколько дней после заявления США о выводе войск из Сирии. Также, по данным газеты, делегация посетила Дамаск и Москву для получения «гарантий» со стороны России, передает РИА «Новости».

Согласно плану курдов, контроль над границей Сирии и Турции передается Дамаску при условии самоуправления на пограничных территориях и того, что гарантом этого будет Москва. Кроме того, курды согласны отложить политическое решение конфликта и корректировку конституции Сирии на более поздний срок.

AL-Sharq al-Awsat также отмечает, что курдские лидеры надеются, что Москва «извлечет из архивов Минобороны РФ проект сирийской конституции, предложенный Россией», в котором содержалось требование признать права курдов, в том числе на участие в политическом процессе.

Именно решение курдов начать переговоры с Дамаском издание связывает с почти синхронными заявлениями курдских отрядов и сирийского минобороны о поднятии сирийского флага над городом Манбидж и уходе оттуда курдских формирований.

В декабря СМИ также сообщали, что обеспокоенные выводом войск США из Сирии лидеры курдов ищут защиты у России и правительства Асада от угрозы турецкого вторжения.