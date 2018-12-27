Проамериканские курды в Сирии собрались искать защиты у России

Обеспокоенные выводом войск США из Сирии лидеры курдов ищут защиты у России и правительства Асада от угрозы турецкого вторжения, сообщают СМИ.

«Наши контакты с Россией и режимом (Асада) направлены на поиск четких механизмов для защиты северной границы. Мы хотим, чтобы Россия играла важную роль в достижении стабильности», – заявил один из курдских лидеров Алдар Кселил (Aldar Xelil) агентству Reuters.

Отмечается, что самые худшие опасения курдов связаны с возможным повторением атаки Турции на отряды народной самообороны на северо-западе Сирии в начале 2018 года.

Курдские лидеры также пытаются убедить другие страны Запада защитить их после того, как Вашингтон выведет 2000 военнослужащих с территории страны.

Большая часть территории, о которой идет речь, находится к востоку от реки Евфрат, этот район граничит с Ираком на востоке и включает три крупных города – Камишли, Хасака и Ракка. Они находятся под контролем поддерживаемой США группировки, основу которой составляют курдские племена.

Президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии. Кроме того, США могут сильно сократить численность своего воинского контингента в Афганистане.