США задумались о сокращении воинского контингента в Афганистане

Американские власти могут сильно сократить численность воинского контингента США в Афганистане, пишут СМИ.

Как сообщают чиновники, администрация США рассматривает данный вопрос, «сокращение может начаться через несколько недель», передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.

По данным CNN, глава американского государства Дональд Трамп еще не принял окончательного решения, но в Белом доме ждут столь же резонансного решения, как и в случае с Сирией, передает ТАСС.

Напомним, сейчас в Афганистане находятся свыше 14 тыс. военных, хотя при прежней администрации их было менее 10 тысяч.