У Бутиной не оказалось жалоб на условия содержания в американской тюрьме

Удерживаемая под арестом в США гражданка России Мария Бутина не жаловалась посетившим ее российским дипломатам на условия содержания в американской тюрьме, сообщили в посольстве России в Вашингтоне.

В посольстве рассказали, что российские дипломаты в плановом порядке посетили Бутину в тюрьме города Александрия, штат Вирджиния. Во время визита жалоб на условия содержания Мария не озвучивала, передает ТАСС.

По словам дипломатов, россиянка «готовится к судебному заседанию, назначенному на 12 февраля». «Посольство продолжает оказывать необходимое содействие российским гражданам в целях соблюдения их законных прав», – сообщили в дипмиссии.

Ранее посольство России в Вашингтоне сообщало, что Бутина провела в неотапливаемой одиночной камере 36 дней подряд.

Напомним, в середине декабря Бутина на заседании суда признала вину по одному из пунктов обвинения, признав сговор с целью нанесения ущерба интересам США. Вскоре после этого отец россиянки назвал сроки ее освобождения.

Между тем, в Москве неоднократно подчеркивали, что Бутина не выполняла заданий государственных органов России.