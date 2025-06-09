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    9 июня 2025, 14:23 • Новости дня

    Гендиректор МАГАТЭ назвал важными переговоры с главой Росатома по ЗАЭС

    Гендиректор МАГАТЭ Гросси назвал важными переговоры с главой Росатома Лихачевым по ЗАЭС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси охарактеризовал прошедшие в Калининграде переговоры с главой Росатома Алексеем Лихачевым как «очень обстоятельные и важные».

    В ходе пресс-конференции по случаю заседания Совета управляющих МАГАТЭ он подчеркнул, что одной из центральных тем стал вопрос возможного перезапуска Запорожской АЭС, передает ТАСС.

    «Это были очень обстоятельные дискуссии. Вопрос о перезапуске [Запорожской] АЭС был одним из главных, которые мы обсуждали», – заявил Гросси. Он добавил, что обсуждение этого вопроса имеет большое значение, и подчеркнул, что в текущих обстоятельствах перезапуск станции нецелесообразен и его, возможно, стоит избегать.

    Гросси также отметил, что власти России намерены возобновить работу станции в будущем.

    Напомним, переговоры в расширенном составе между делегацией России и представителями МАГАТЭ прошли в пятницу в Калининграде.

    Лихачев отметил, что переговоры с делегацией МАГАТЭ в Калининграде были местами острыми, но проходили в дружеской атмосфере.

    Гросси заявял о готовности организации стать посредником между США и Россией по вопросу использования американского топлива на Запорожской АЭС.

    9 июня 2025, 06:21 • Новости дня
    В Чувашии приостановили работы АО «ВНИИР» после падения обломков БПЛА

    Глава Чувашии сообщил о приостановке работы АО «ВНИИР» из-за падения БПЛА

    В Чувашии приостановили работы АО «ВНИИР» после падения обломков БПЛА
    @ кадр из видео

    Tекст: Ирма Каплан

    На территории Чувашской Республики были зафиксированы попытки применения беспилотников со стороны Украины, но слаженная работа экстренных служб и оперативное реагирование руководства помогли избежать жертв и пострадавших, сообщил глава республики Олег Николаев.

    «Два БПЛА упали на территории АО «ВНИИР», из-за чего принято ответственное решение о временной приостановке производства для обеспечения безопасности сотрудников. Еще по одному беспилотнику упали в полях Чебоксарского и Красноармейского муниципальных округов – угрозы для людей нет», – написал он в Telegram-канале.

    Николаев добавил, что все службы работают в усиленном режиме, и призвал сограждан сохранять спокойствие.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на 9 июня за два часа российские системы ПВО ликвидировали 24 украинских беспилотника, атаковавших два приграничных региона – Воронежскую и Белгородскую области.

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    9 июня 2025, 01:20 • Новости дня
    В Совфеде заявили о начале денацификации Днепропетровской области

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас написал в Telegram-канале о начале денацификации Днепропетровской области.

    «Активная фаза денацификации Днепропетровской области началась», – сказано в сообщении сенатора.

    Ранее 8 июня Минобороны России сообщало, что подразделения группировки войск «Центр» вышли на западную границу ДНР и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области.

    Замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев прокомментировал начавшееся наступление российских войск в Днепропетровской области, акцентируя внимание на том, что Киеву придется столкнуться с новыми реалиями на земле.

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    8 июня 2025, 11:24 • Видео
    Киев отказался выплачивать долги перед Америкой

    На Украине технический дефолт: правительство отказалось выплачивать государственный долг, на это попросту нет денег. Самое любопытное, что речь идет о долгах перед США, набранных после Майдана.

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    9 июня 2025, 07:07 • Новости дня
    Десантники группы «Север» рассказали о жестоких боях в Юнаковке и Яблоновке

    Бойцы ВДВ группы «Север» рассказали об ожесточенных боях в Юнаковке и Яблоновке

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские бойцы группировки войск «Север» отражают атаки противника и зачищают приграничные лесные массивы, ведя особо тяжелые бои в Юнаковке и Яблоновке.

    «Подразделения ВДВ продолжают зачистку приграничных лесных массивов и ведут ожесточенные бои в Юнаковке и Яблоновке. В обоих населенных пунктах Северяне выбили противника из нескольких огневых позиций, продвинулись в южном направлении, закрепляются», – сообщил неофициальный канал группировки «Северный ветер».

    Бойцы рассказали, что южнее Кондратовки противник силами переброшенных резервов 225 ошп попытался выбить российских морпехов с занимаемых позиций, но в итоге стрелковых боев вынужден был бежать, бросив тела уничтоженных сослуживцев.

    «За сутки «Северяне» продвинулись на более чем 50 метров в Волчанске, а также выбили ВСУшников из опорного пункта на направлении села Волчанские Хутора. За сутки потери противника составили свыше 150 человек (из них более 90 на Сумском и свыше 30 на Теткинском направлениях)», – сказано в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, военные подразделения Южной группировки армии взяли под контроль населенный пункт Заря и нанесли значительный урон противнику в ДНР.

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    9 июня 2025, 03:38 • Новости дня
    Приостановлена работа аэропортов Казани, Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова

    Аэропорты Казани, Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова приостановили работу

    Приостановлена работа аэропортов Казани, Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Представитель Росавиации сообщил в Telegram-канале о временной приостановке приема и отправки рейсов в казанском, нижегородском, саратовском и тамбовском аэропортах.

    «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах: Казани, Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы», – сказано в сообщении.

    Там добавили, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в воскресенье три пассажирских самолета изменили маршрут и приземлились на запасных аэродромах из-за грозы и подтопления терминала во «Внуково».


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    9 июня 2025, 05:41 • Новости дня
    Аэропорты Нижнего Новгорода, Саратова, Тамбова и Казани заработали в штатном режиме

    Росавиация сообщила о штатной работе аэропортов Нижнего Новгорода, Саратова, Тамбова и Казани

    Аэропорты Нижнего Новгорода, Саратова, Тамбова и Казани заработали в штатном режиме
    @ Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Представитель Росавиации сообщил о снятии ранее введенных ограничений в аэропортах Нижнего Новгорода, Саратова, Тамбова и Казани.

    «В аэропортах Нижний Новгород (Стригино), Саратов (Гагарин) и Тамбов (Донское) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – сообщил он в Telegram-канале.

    Чуть позже он добавил, что в аэропорту Казани также сняты все ограничения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, представитель Росавиации в ночь на понедельник сообщил о временной приостановке приема и отправки рейсов в казанском, нижегородском, саратовском и тамбовском аэропортах.


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    9 июня 2025, 00:33 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили за два часа более двух десятков украинских БПЛА над Россией

    Российские средства ПВО уничтожили 24 дрона ВСУ над двумя регионами России

    Силы ПВО уничтожили за два часа более двух десятков украинских БПЛА над Россией
    @ Пресс-служба Минобороны России/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    За два часа российские системы ПВО ликвидировали 24 украинских беспилотника, атаковавших два приграничных региона – Воронежскую и Белгородскую области.

    «С 22.00 мск 8 июня до 0.00 мск 9 июня дежурными средствами ПВО уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – сказано в сообщении Telegram-канала оборонного ведомства.

    По информации Минобороны, 17 БПЛА были сбиты над территорией Воронежской области, еще семь – над Белгородской областью. Воздушные цели были своевременно обнаружены и нейтрализованы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в это же день российские ПВО уничтожили управляемую ракету «Нептун» над Черным морем и четыре украинских беспилотника в разных регионах страны, сообщило Минобороны.

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    9 июня 2025, 02:35 • Новости дня
    Times назвала заход России в Днепропетровскую область стратегическим ударом по ВСУ

    Times: Заход ВС России в Днепропетровскую область стал стратегическим ударом по ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    Москва заявила, что впервые с 2022 года она продвигается в восточную часть Днепропетровской области, параллельно приближаясь к Сумам, на что политическое и военное руководство Украины не сразу отреагировало, пишет Times.

    «Высшее политическое и военное руководство Украины не сразу отреагировало на заявление о наступлении, которое стало бы символическим и стратегическим ударом после месяцев неудач на поле боя», – сказано в статье.

    Как писала 8 июня газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщало, что подразделения группировки войск «Центр» вышли на западную границу ДНР и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области.

    В этой связи глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас написал в Telegram-канале о начале денацификации Днепропетровской области.



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    9 июня 2025, 01:36 • Новости дня
    Отец Маска очаровался Москвой и сравнил ее с Древним Римом

    Эррол Маск впервые посетил Москву и удивился чистоте и безопасности города

    Tекст: Ирма Каплан

    Отец миллиардера Илона Маска Эррол посетил Москву, чтобы выступить на «Форуме будущего 2050», который пройдет 9 и 10 июня, до этого бизнесмен и торговец драгоценными камнями признался, что чистота и качество дорог Москвы поразили его.

    «Должен сказать, что я не верю своим глазам. Я поражен размерами Москвы, ее чистотой, чудесными дорогами. Тот, кто проектировал город, – гений! Здания напоминают мне о Древнем Риме, очень похоже на картины с древнеримскими сюжетами. На мой взгляд, весь мир должен больше знать о Москве», – передает слова  Эррола Маска агентство городских новостей «Москва».

    Он добавил, что о столице России говорят всякое, но город, по его мнению, просто прекрасен.

    «Повсюду в садах и парках гуляют женщины и дети, не опасаясь за свою жизнь, – они просто счастливы. Это впечатление останется со мной навсегда», – признался Маск.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Эррол Маск считает, что ссора его сына с президентом США Дональдом Трампом произошла из-за затяжного стресса, в котором бизнесмен находится уже около пяти месяцев, поэтому Илон совершил ошибку.

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    9 июня 2025, 05:55 • Новости дня
    Юрист объяснила, когда работодатель может запретить сотруднику пить чай

    Юрист Headhunter объяснила возможность запрета чая на рабочем месте

    Tекст: Ирма Каплан

    Работодатель вправе запретить употребление чая на рабочем месте при наличии у сотрудников перерыва на обед, рассказала юрист Headhunter Ольга Владимирова.

    «Компания вправе ввести правила поведения в офисе, в том числе запретить пить чай на рабочем месте. Такой запрет можно установить, если у работника есть возможность покидать свое рабочее место на время обеда», – сказала она РИА «Новости».

    Владимирова уточнила, если человек не может пообедать вне рабочего места, а за нарушение запрета на прием пищи ему вменяют дисциплинарное взыскание, то такая мера может оказаться неправомерной.

    Владимирова добавила, что законодательство запрещает прием пищи в производственных помещениях, а для отдельных предприятий действуют санитарные требования по организации специальных столовых или комнат для приема пищи.

    В декабре 2024 года газета ВЗГЛЯД разбиралась, что такое обеденный перерыв: что работнику можно, а что – нельзя?

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    9 июня 2025, 02:06 • Новости дня
    Степашин рассказал, как Россия «прозевала» Украину в 90-х годах

    Степашин признался, что Россия «прозевала» Украину в 90-е

    Степашин рассказал, как Россия «прозевала» Украину в 90-х годах
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Стратегической ошибкой России в 90-е годы было думать, что Украина и ее братский народ никуда не денутся, заявил бывший председатель правительства, президент Российского книжного союза и председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин в беседе с Павлом Зарубиным.

    «Что касается Украины, мы думали, что она никуда не денется. Я считаю, это огромная стратегическая ошибка начала 1990-х годов», – сказал Степашин в интервью.

    Он отметил, что в то время на территории Украины «системно работали» многие страны, от США до западноевропейские государства. И у России были ресурсы устанавливать с Украиной контакты, «искать людей, с которыми нужно было работать».

    «Прозевали мы, к сожалению. И потом, видите, за 30 лет, так промыли мозги. Я был в Мариуполе сразу после освобождения и посмотрел книги в школьных библиотеках: ужас. А это русские люди и русский город», – добавил Степашин.

    Как писала в мае газета ВЗГЛЯД, Степашин напомнил, что Украина одной из первых начала выходить из состава СССР, особенно после событий, связанных с ГКЧП. Прогнозируя будущее страны он отметил, что Украина может быть мирной, с хорошим футболом и замечательными людьми, как это было в советский период.

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    8 июня 2025, 22:36 • Новости дня
    Метеоролог предупредил о начале тропической ночи в Москве

    Вильфанд: Температура ночью в столице достигнет 23 градусов тепла

    Tекст: Ирма Каплан

    Синоптики прогнозируют в Москве необычно теплую ночь с температурой до 23 градусов, что схоже с условиями тропиков, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

    «Ночь на понедельник прогнозируется очень теплой. Она будет просто тропической, потому что минимальные температуры перед восходом солнца будут около плюс 18-20 градусов», – сказал он ТАСС.

    Вильфанд уточнил, что большую часть ночи температура будет превышать 20 градусов, а в центре города минимальные значения температуры составят 21-23 градуса тепла.

    Синоптик также уточнил, почему специалисты допускают в Москве образование смерчей.

    «Это связано с тем, что сейчас в атмосфере очень сильная неустойчивость», – пояснил он, указав на то, что в атмосфере над регионом есть условия для образования вихрей и небольших смерчей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, москвичей уже во вторник ждет прохлада. Температура воздуха в Москве останется выше климатической нормы на 4-6 градусов, однако 30-градусная

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    9 июня 2025, 05:09 • Новости дня
    Эксперт рассказал, как наказать соседей по подъезду за мусор в неположенном месте

    Эксперт ЖКХ напомнил о наказании за оставление мусора в подъезде

    Tекст: Ирма Каплан

    Оставление мусора в подъезде является нарушением законодательства со штрафными санкциями от двух до трех тыс. рублей по статье 8.2 КоАП, а при повторном нарушении в течение года – от трех до пяти тыс. рублей, рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

    По его словам, для юридических лиц наказание существенно выше: штраф составляет от 100 до 250 тыс. рублей, а за повторное нарушение – от 250 до 400 тыс. рублей.

    Специалист советует сначала попытаться решить проблему с соседом-неряхой путем диалога, если это не помогает, обратиться в управляющую компанию или ТСЖ, которые могут провести беседу с нарушителем или сделать официальное объявление.

    «В крайнем случае можно подать заявление в полицию или Роспотребнадзор. Главное – приложить доказательства: фото или видео, где видно, что мусор стоит постоянно», – отметил Бондарь в беседе с агентством «Прайм».

    Ответственность за чистоту в подъездах несут как жильцы, так и управляющие компании, поэтому вопрос следует решать совместно, соблюдая закон, резюмировал эксперт ЖКХ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, депутат Колунов напомнил жильцам многоквартирных домов о запрете курения на балконах общего пользования, за нарушение которого предусмотрены штрафы до 1,5 тыс. рублей.

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    9 июня 2025, 05:24 • Новости дня
    Мэр Красноярска Владислав Логинов задержан по подозрению в получении взятки

    Tекст: Ирма Каплан

    В Красноярске задержан глава города Владислав Логинов, в настоящее время идут оперативные мероприятия, в администрации проводится обыск.

    Сотрудники силовых структур утром понедельника задержали мэра Красноярска Владислава Логинова, передает ТАСС со ссылкой на источники.

    «Статья 290 УК РФ (получение взятки)», – сказал собеседник агентства.

    Источник портала NGS24.RU подтвердил, что мэр задержан за взятку в особо крупном размере, дело ведет центральный аппарат СК России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, бывший директор подразделения Росатома Геннадий Сахаров был признан виновным в коррупции и получил 12 лет колонии и крупный штраф.

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    8 июня 2025, 23:06 • Новости дня
    Пушилин назвал направления, по которым ВС России активно улучшают позиции

    Пушилин: На краснолиманском и красноармейском направлениях улучшаются позиции

    Пушилин назвал направления, по которым ВС России активно улучшают позиции
    @ Telegram-канал Дениса Пушилина

    Tекст: Ирма Каплан

    Подразделения ВС России улучшают позиции на краснолиманском и красноармейском направлениях в зоне СВО, перерезают логистику ВСУ и выдавливают неприятеля, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в выложенном в Telegram-канале обзорном видео по итогам недели.

    «Что касается краснолиманского направления: мы видим продвижение наших подразделений, видим улучшение позиций. Мы видим перерезание логистики противника, ровно как это происходит и на красноармейском направлении, где тоже достаточно все горячо, противник продолжается убираться», – сказал он в ролике.

    Пушилин уточнил, что это же касается дзержинского (торецкого) направления, где противник всем силами старается удержаться и продолжает перебрасывать резервы, уточнил он.

    Кроме того, в Часовом Яре идут бои, обстановка там «достаточно горячая».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские подразделения продолжают освобождать населенные пункты ДНР, успешно продвигаясь на красноармейском и константиновском направлениях, несмотря на массовое применение ВСУ беспилотников.

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    9 июня 2025, 01:51 • Новости дня
    Украинский боксер Усик пригласил Трампа в гости на неделю

    Украинский боксер Усик пригласил Трампа пожить в его доме неделю

    Tекст: Ирма Каплан

    Украинский боксер Александр Усик направил американскому президенту Дональду Трампу приглашение в гости, чтобы глава Белого дома побывал на Украине и глубже понял ситуацию, которую он пытается урегулировать.

    «Я советую американскому президенту Дональду Трампу поехать на Украину и пожить в моем доме одну неделю, только одну неделю», – приводит Independent cлова Усика.

    Боксер Усик уверен, что за неделю американский лидер сможет понять ситуацию, в урегулировании которой он принимает участие. А делает боксер это потому, что ему не все равно.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская заявила о необходимости готовности к мобилизации среди всех совершеннолетних граждан Украины, подчеркнув, что исключений быть не должно.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

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