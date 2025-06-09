В каком-то смысле «цифровой рай для каждого» – это второе пришествие идеи коммунизма, при котором радикально переосмысляется формула «от каждого по способностям, каждому по потребностям».3 комментария
Гендиректор МАГАТЭ назвал важными переговоры с главой Росатома по ЗАЭС
Гендиректор МАГАТЭ Гросси назвал важными переговоры с главой Росатома Лихачевым по ЗАЭС
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси охарактеризовал прошедшие в Калининграде переговоры с главой Росатома Алексеем Лихачевым как «очень обстоятельные и важные».
В ходе пресс-конференции по случаю заседания Совета управляющих МАГАТЭ он подчеркнул, что одной из центральных тем стал вопрос возможного перезапуска Запорожской АЭС, передает ТАСС.
«Это были очень обстоятельные дискуссии. Вопрос о перезапуске [Запорожской] АЭС был одним из главных, которые мы обсуждали», – заявил Гросси. Он добавил, что обсуждение этого вопроса имеет большое значение, и подчеркнул, что в текущих обстоятельствах перезапуск станции нецелесообразен и его, возможно, стоит избегать.
Гросси также отметил, что власти России намерены возобновить работу станции в будущем.
Напомним, переговоры в расширенном составе между делегацией России и представителями МАГАТЭ прошли в пятницу в Калининграде.
Лихачев отметил, что переговоры с делегацией МАГАТЭ в Калининграде были местами острыми, но проходили в дружеской атмосфере.
Гросси заявял о готовности организации стать посредником между США и Россией по вопросу использования американского топлива на Запорожской АЭС.