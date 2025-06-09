Гендиректор МАГАТЭ назвал важными переговоры с главой Росатома по ЗАЭС

Гендиректор МАГАТЭ Гросси назвал важными переговоры с главой Росатома Лихачевым по ЗАЭС

Tекст: Валерия Городецкая

В ходе пресс-конференции по случаю заседания Совета управляющих МАГАТЭ он подчеркнул, что одной из центральных тем стал вопрос возможного перезапуска Запорожской АЭС, передает ТАСС.

«Это были очень обстоятельные дискуссии. Вопрос о перезапуске [Запорожской] АЭС был одним из главных, которые мы обсуждали», – заявил Гросси. Он добавил, что обсуждение этого вопроса имеет большое значение, и подчеркнул, что в текущих обстоятельствах перезапуск станции нецелесообразен и его, возможно, стоит избегать.

Гросси также отметил, что власти России намерены возобновить работу станции в будущем.

Напомним, переговоры в расширенном составе между делегацией России и представителями МАГАТЭ прошли в пятницу в Калининграде.

Лихачев отметил, что переговоры с делегацией МАГАТЭ в Калининграде были местами острыми, но проходили в дружеской атмосфере.

Гросси заявял о готовности организации стать посредником между США и Россией по вопросу использования американского топлива на Запорожской АЭС.