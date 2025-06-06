К тезисам о «великом и могучем» мы настолько привыкли, что перестали их воспринимать всерьез. Но попробуем разобраться. Есть ли у нас что-то особенное, что давало бы нам право гордиться своим языком?0 комментариев
В Калининграде начались двусторонние переговоры делегаций России и МАГАТЭ
Переговоры в расширенном составе между делегацией России и представителями МАГАТЭ стартовали в Калининграде.
Источник агентства сообщил, что стороны перешли к двусторонним консультациям после личной встречи генерального директора «Росатома» Алексея Лихачева и главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, передает РИА «Новости».
В расширенный состав российской делегации на подобных встречах обычно входят представители «Росатома», Ростехнадзора, МИД России, войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, а также Росгвардии.
Напомним, местом проведения стал аэропорт Храброво, где обе стороны обсуждают текущие вопросы взаимодействия.