ЕС отказался отправлять представителей на инаугурацию Мадуро

Евросоюз (ЕС) и страны-члены сообщества не будут направлять своих представителей на церемонию инаугурации переизбранного президентом Николаса Мадуро в Венесуэлу, заявила Майя Косьянчич, представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

Косьянчич заявила, что «ЕС и его страны-члены не будут участвовать сегодня в церемонии инаугурации», однако продолжат «политическим и дипломатическим путем содействовать мирному политическому и демократическому решению кризиса в Венесуэле, держа открытыми каналы связи со всеми основными заинтересованными сторонами», передает РИА «Новости».

До этого представитель Могерини заявляла, что ЕС призывает к новым президентским выборам в Венесуэле, а также «к уважению Национальной ассамблеи как института власти, освобождению всех политических заключенных, соблюдению законности, демократических прав и свобод».

Новый президентский срок Мадуро начинается 10 января, он продлится до 2025 года.

Все страны «Группы Лимы» (12 государств Америки) кроме Мексики заявили, что не признают легитимность нового срока Николаса Мадуро и требуют от него назначить новые выборы, временно передав власть парламенту.

В госдепартаменте США заявляли, что считают Национальную ассамблею Венесуэлы единственным легитимным институтом в республике и приветствуют вступление в должность ее нового руководителя Хуана Гуайдо.

В ответ Венесуэла обвинила США в подготовке госпереворота, а Мадуро назвал Гуайдо американским агентом.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Венесуэла – одно из мест, где может начаться Третья мировая война.