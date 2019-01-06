Госдеп назвал Национальную ассамблею единственным легитимным органом в Венесуэле

Соединенные Штаты считают Национальную ассамблею Венесуэлы единственным легитимным институтом в республике и приветствуют вступление в должность ее нового руководителя Хуана Гуайдо, заявил замглавы пресс-службы Госдепартамента Роберт Палладино.

По словам Палладино, «Национальная ассамблея является единственным легитимным и последним из оставшихся демократически избранных институтов, который по-настоящему представляет волю народа Венесуэлы», передает ТАСС.

Тем временем новый глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил о необходимости создания в республике «временного правительства», выразив надежду на «прекращение узурпации власти (со стороны президента Николаса Мадуро)».

Он также добавил, что если Мадуро откажется покинуть пост главы государства, то необходимо «объединиться и начать совместные действия, направленные на мобилизацию народа, Национальной ассамблеи, ВС Венесуэлы и международного сообщества для того, чтобы у него [Мадуро] не было выбора».

Председатель Конституционной ассамблеи (КА) страны Дьосдадо Кабельо в свою очередь сообщил, что церемония инаугурации президента Венесуэлы Николаса Мадуро состоится 10 января в Верховном суде, а не в Национальной ассамблее (однопалатном парламенте).

После церемонии Мадуро сможет занимать пост главы Боливарианской Республики до 2025 года, сообщает Венесуэльское агентство новостей.

Ранее о непризнании нового президентского срока Мадуро заявили государства-члены Группы Лимы. Представители Аргентины, Бразилии, Гайаны, Гватемалы, Гондураса, Канады, Колумбии, Коста-Рики, Панамы, Парагвая, Перу, Сент-Люсии и Чили призвали Мадуро не вступать в должность и передать исполнительную власть Национальной ассамблее.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Венесуэла – одно из мест, где может начаться Третья мировая война.