Мадуро объявил главу парламента Венесуэлы американским агентом

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал нового главу Национальной ассамблеи республики, подконтрольной оппозиции, американским агентом.

По словам Мадуро, Хуан Гуаидо (Гуайдо), который вступил в должность председателя парламента Венесуэлы несколько дней назад, – «марионетка, американский агент, созданный Соединенными Штатами, органами разведки США», которые им руководят, передает РИА «Новости».

Кроме того, Мадуро обрушился с резкой критикой на Национальную ассамблею, де-факто исключенную из системы принятия политических решений в Венесуэле, вместо которой в республике создано полностью подконтрольное правительству Национальное учредительное собрание, передает ТАСС.

«Эта ассамблея совершенно бесполезна для [удовлетворения] национальных интересов и находится вне закона. Они опять, думаю, в десятый раз пытаются сместить законного президента, узурпируя волю народа», – цитирует Мадуро Venezolana de Television.

Накануне в Госдепартаменте США заявили, что считают Национальную ассамблею Венесуэлы единственным легитимным институтом в республике и приветствуют вступление в должность ее нового руководителя Хуана Гуайдо. В ответ Венесуэла обвинила США в подготовке госпереворота.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Венесуэла – одно из мест, где может начаться Третья мировая война.