Венесуэла обвинила США в подготовке госпереворота

МИД Боливарианской Республики обвинил Соединенные Штаты в попытке организовать государственный переворот против законного и демократического правительства президента Николаса Мадуро путем непризнания легитимных и демократических институтов Венесуэлы.

В заявлении МИД южноамериканской страны подчеркивается, что США пытаются подорвать мир и стабильность в Венесуэле, а также настраивают правительства стран региона против Каракаса, передает ТАСС.

Накануне в Госдепартаменте США заявили, что считают Национальную ассамблею Венесуэлы единственным легитимным институтом в республике и приветствуют вступление в должность ее нового руководителя Хуана Гуайдо.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Венесуэла – одно из мест, где может начаться Третья мировая война.