Глава минобороны Украины пообещал продолжить проходы через Керченский пролив

Украина продолжит выполнять проходы по Керченскому проливу и направлять суда в порты в Азовском море, с таким обещанием выступил министр обороны страны Степан Полторак.

«Уверяю: такие проходы будем организовывать и в дальнейшем. Будут и 20-й, и 100-й проходы», – заявил он в интервью газете «Урядовый курьер».

«Мы не откажемся от нашего права свободно проходить через Керченский пролив тогда, когда в этом будет необходимость», – добавил он.

С такими обещаниями Полторак выступал и ранее. В декабре он говорил, что украинские суда в дальнейшем будут проходить через Керченский пролив и анонсировал более 100 проходов кораблей Украины через этот участок.