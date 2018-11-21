Петр Толстой процитировал отрывок письма ПАСЕ про гендерное равенство

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой конкретизировал свои слова о том, что ПАСЕ рекомендовала разделить российскую делегацию на несколько полов. Депутат также процитировал газете ВЗГЛЯД отрывок из письма Парламентской ассамблеи Совета Европы, поставивший российских парламентариев в тупик.

На второй странице в письме генерального секретаря ПАСЕ содержится абзац о правилах формирования делегаций, рассказал газете ВЗГЛЯД заместитель председателя Госдумы Петр Толстой.

«В той степени, в которой позволяет численный состав делегации, национальные делегации должны формироваться таким образом, чтобы обеспечить справедливое представительство политических партий или групп, входящих в национальные парламенты. Национальным делегациям следует соблюдать гендерное равенство, по крайней мере в том же процентном соотношении, как и в национальном парламенте», – процитировал депутат отрывок из письма. Это означает, что в делегации должно быть в полной степени отражено не только разнообразие политических фракций, но и весь спектр полов, пояснил он.

«Дальше, собственно, идет фраза, которая нас ставит в тупик и вынуждает в течение недели брать тайм-аут на раздумья», – отметил Толстой. «Как минимум один член парламента недопредставленного пола назначается представителем делегации. В случае наличия других полов также назначаются в делегацию», – процитировал он письмо.

Речь идет не о мужчине и женщине, а о еще каких-то полах, «о которых мы должны выяснить и в случае, если такие депутаты есть, они должны войти в делегацию на внефракционной основе», уверен депутат. Он пообещал внимательно изучить этот вопрос и постараться найти какой-то консенсус: «Это тонкая работа, будем ее вести».

При этом Толстой отметил, что цифры 6, которую он ранее называл, в самом письме не содержится. «Современное европейское представление о гендерах насчитывает 54 гендера, а не 6. Все 54 они, конечно, не перечисляют, но шесть самых распространенных содержатся в отдельной главе в одной из резолюций Совета Европы, связанной с гендерным равенством», – объяснил он. Депутат добавил: «Нам в этом письме как раз предлагают основываться на этом принципе помимо фракционного при формировании делегаций».

Напомним, в среду вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что в списке рекомендаций к российской делегации ПАСЕ выдвинуло ее разделение на шесть полов.

В ПАСЕ в свою очередь заявили, что речь шла не о шести полах, а только о «сбалансированном представительстве женщин и мужчин».