Советовавшего «поменьше питаться» депутата ждет суд о банкротстве

Арбитражный суд Уральского округа направил на новое рассмотрение дело о банкротстве депутата заксобрания Свердловской области Ильи Гаффнера, указывается в определении суда, опубликованном в картотеке арбитражных судов.

«Отменить определение первой инстанции и постановление апелляционной инстанции полностью, направить дело на новое рассмотрение», – цитирует определение ТАСС.

Напомним, Илья Гаффнер стал широко известен в январе 2015 года, когда посоветовал россиянам «поменьше питаться» в кризис.

Гаффнер был признан банкротом по иску Россельхозбанка в 2016 году; областное управление ФССП в связи с 196 млн рублей долга ограничивало ему выезд за рубеж.

В мае 2018 года Свердловский арбитражный суд прекратил дело о банкротстве депутата и освободил его от уплаты 160 млн рублей долга.

Истец подал апелляционную жалобу, однако решение оставили без изменения, после чего банк направил кассационную жалобу.

Отметим, что в 2017 году депутата заподозрили в сокрытии доходов.