Советовавшего «поменьше питаться» депутата вновь попросили признать банкротом

Россельхозбанк, являющийся основным кредитором депутата Законодательного собрания Свердловской области Ильи Гаффнера, прославившегося советом «меньше питаться», подал апелляцию на решение Свердловского арбитражного суда о прекращении банкротства парламентария.

Информация о жалобе банка была опубликована в карточке дела 8 июня. Пока решения арбитража по ней нет, сообщает Ura.ru.

Арбитражный управляющий Гаффнера и связанной с ним компании ООО «Шиловское» Александр Осинский дал понять, что, если процедура и возобновится, найти у Гаффнера непроданное имущество будет крайне сложно. За два года банкротства у Гаффнера реализовали только два ружья.

«Все необходимые мероприятия были выполнены, то, что было выявлено, мы реализовали. На сегодня сведений о наличии другого имущества нет, поэтому процедура была прекращена», – сказал Осинский.

Он заметил, что перед Россельхозбанком была погашена часть долга в размере более 40 млн рублей, но только от лица ООО «Шиловское», а не Гаффнера.

Гаффнер стал широко известен в январе 2015 года. Когда жители Екатеринбурга пожаловались депутату на резкий рост цен на продукты первой необходимости, он заявил, что если россиянам не хватает денег, «надо просто задуматься о собственном здоровье, поменьше питаться, например».

В ноябре 2015 года Россельхозбанк подал в Арбитражный суд Свердловской области иск о банкротстве Гаффнера, а в феврале 2017 года сообщалось, что Гаффнера заподозрили в сокрытии доходов.