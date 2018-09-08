В США российский миномет прозвали «тихой смертью»

Российский миномет 2Б25 «Галл», который принимает на вооружение спецназ, поражает силы противника бесшумно; под сильным обстрелом войска смогут лишь гадать, откуда прилетают мины, а о контратаке в таком случае не может быть и речи, пишет американское издание Drive, называя миномет «тихой смертью».

«С наступлением темноты личный состав начинает вести патруль вокруг базы передового развертывания и вдруг слышит приглушенные хлопки вдалеке. Вскоре их осыпают небольшие снаряды, и совсем непонятно, откуда они летят. Их только что обстреляли из 88-миллиметрового бесшумного миномета 2Б25», – передает РИА «Новости» текст статьи издания.

Автор публикации рассказывает, что бесшумность миномета обеспечивается специальным поршнем, который при выстреле запирает газы в хвостовике. Отмечается, что при использовании этого оружия не создаются ударная волна и дым.

Скорострельность миномета составляет 15 выстрелов в минуту, однако при необходимости некоторое время оружие сможет выстреливать до 30 раз каждые 60 секунд. Издание отмечает, что под таким натиском войска противника, скорее всего, будут лишь гадать, откуда прилетают мины, и о контратаке в таком случае не может быть и речи.

К недостаткам миномета автор статьи относит ограниченный радиус применения – 2Б25 поражает цели на дальности до 1,2 тыс. метров.

Даже если обстрел не приведет к значительным повреждениям, он все равно подорвет моральный дух и посеет страх в рядах противника, заключает Drive.

Российский бесшумный носимый миномет 2Б25 «Галл» разработан на нижегородском ОАО ЦНИИ «Буревестник» и представлен в 2011 на выставке вооружений в Минске. В 2015 году сообщалось о планах модернизировать миномет.