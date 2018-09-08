В США российский миномет прозвали «тихой смертью»

Взгляд
8 сентября, суббота  |  Последнее обновление — 10:42  |  vz.ru
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Газпром теряет позиции из-за своего масштаба

Чтобы нравиться рынку, не обязательно быть самым большим и сильнымФото: Александр Гальперин/РИА «Новости»
Едва ли не самая знаковая для России компания – Газпром – впервые уступила первое место по рыночной капитализации своему российскому конкуренту. Монополиста обошла частная компания «Новатэк», масштаб которой куда скромней. Почему же государственный гигант проиграл эту битву – и сможет ли он вернуть свои позиции? Подробности...
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Эрдоган сказал решающее слово по поводу наступления на Идлиб

В Тегеране прошел уже третий саммит президентов России, Ирана и ТурцииФото: Михаил Метцель/ТАСС
Тегеранская встреча в верхах стала уже третьим совещанием «большой ближневосточной тройки» в составе России, Турции и Ирана. Обсуждали сирийское урегулирование и в первую очередь провинцию Идлиб, которую уже бомбит Россия и которую готовится взять под контроль Асад. Судя по всему, Путин, Роухани и Эрдоган смогли найти компромисс. В чем именно он заключается? Подробности...
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Родители татарстанских школьников отказались вставать на колени

Министр образования Татарстана Рафис Бурганов со школьными учителями Фото: mon.tatarstan.ru
«Классный руководитель может на колени поставить любого родителя», – заявил министр образования Татарстана Рафис Бурганов. Таким образом он «прозрачно намекнул» подчиненным, что они могут навязывать школьникам уроки татарского языка. Родители уже пожаловались на Бурганова в прокуратуру. Нам же предстоит понять, не «проклято» ли кресло министра образования Татарстана. Подробности...
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Третья попытка освободить Донбасс от фашистов еще не завершена

Потери советских войск в ходе Донбасской операции составили 66166 человек убитымиФото: lavd.mvdlnr.ru
Ровно 75 лет назад Донбасс был освобожден от немецких войск, но в наше время он все еще воюет. В том числе, против фашистов. Этот юбилейный день из истории ВОВ мало похож на праздничный. Продолжительность конфликта на востоке Украины уже превысила длительность Великой Отечественной войны. Но вера в мирное и светлое будущее у жителей Донбасса остается. Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Почему народ не тот

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Концепций нравственного и патриотического воспитания россиян порождено столько, что складывается впечатление, будто мы имеем дело не с «великим народом-богоносцем», а с австралийской бандой каторжников. Подробности...
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Многоходовка «скрипалиного балета» еще только разыгрывается

Владимир Ворожцов, генерал-майор внутренней службы (в отст.)
Фактически, по мнению госпожи Мэй, сотрудники ГРУ – законченные идиоты и дилетанты и ничему вообще не учились... Еще более глупо смотрятся «предполагаемые» разработчики операции. Подробности...
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Военные относились к Хрущеву с презрением

Борис Ковалев , ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, доктор исторических наук, профессор
Хрущев был для меня не «первым секретарем ЦК КПСС», а героем анекдотов, где присутствовали кукуруза, «кузькина мать» и пресловутый ботинок. Но на моих родственниках Никита Сергеевич успел отыграться по полной. Подробности...
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      Ушедшие из жизни вожди «Русской весны» Донбасса

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        Как на вас лично сказываются последствия вводимых против России экономических санкций?
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        • Отрицательно

        • Никак не сказываются

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        • Нет, звания ЗМС достойны лишь несколько игроков

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          В США российский миномет прозвали «тихой смертью»

          8 сентября 2018, 09:33

          Текст: Ольга Никитина

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          Российский миномет 2Б25 «Галл», который принимает на вооружение спецназ, поражает силы противника бесшумно; под сильным обстрелом войска смогут лишь гадать, откуда прилетают мины, а о контратаке в таком случае не может быть и речи, пишет американское издание Drive, называя миномет «тихой смертью».

          «С наступлением темноты личный состав начинает вести патруль вокруг базы передового развертывания и вдруг слышит приглушенные хлопки вдалеке. Вскоре их осыпают небольшие снаряды, и совсем непонятно, откуда они летят. Их только что обстреляли из 88-миллиметрового бесшумного миномета 2Б25», – передает РИА «Новости» текст статьи издания.

          Автор публикации рассказывает, что бесшумность миномета обеспечивается специальным поршнем, который при выстреле запирает газы в хвостовике. Отмечается, что при использовании этого оружия не создаются ударная волна и дым.

          Скорострельность миномета составляет 15 выстрелов в минуту, однако при необходимости некоторое время оружие сможет выстреливать до 30 раз каждые 60 секунд. Издание отмечает, что под таким натиском войска противника, скорее всего, будут лишь гадать, откуда прилетают мины, и о контратаке в таком случае не может быть и речи.

          К недостаткам миномета автор статьи относит ограниченный радиус применения – 2Б25 поражает цели на дальности до 1,2 тыс. метров.

          Даже если обстрел не приведет к значительным повреждениям, он все равно подорвет моральный дух и посеет страх в рядах противника, заключает Drive.

          Российский бесшумный носимый миномет 2Б25 «Галл» разработан на нижегородском ОАО ЦНИИ «Буревестник» и представлен в 2011 на выставке вооружений в Минске. В 2015 году сообщалось о планах модернизировать миномет.


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