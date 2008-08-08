Прилепин объяснил, зачем соратники Захарченко выехали в Россию

Писатель Захар Прилепин объяснил цель поездки в Россию вице-премьера – министра доходов и сборов Донецкой народной республики Александра Тимофеева и советника лидера ДНР Александра Казакова.

Прилепин сообщил радиостанции «Говорит Москва», что он организовывает поминки по Александру Захарченко в подмосковном Лапино.

«Завтра, 8 числа (суббота, 8 сентября – прим. ВЗГЛЯД), у меня на хуторе, в Лапино, будет встреча друзей Александра Владимировича Захарченко, ополченцев, военкоров. Будет Семен Пегов, военкор и поэт, Дмитрий Стешин, писатель, Деян Берич, сербский снайпер, будет Александр Казаков», – сообщил Прилепин.

Он добавил, что в субботу будет девять дней с момента гибели Захарченко. «Поэтому будем встречаться, будем вспоминать, будем читать стихи», – сказал Прилепин.

Ранее в пятницу стало известно, что Тимофеев и Казаков покинули ДНР, как утверждалось, «по соображениям безопасности».

Напомним, что главу Донецкой народной республики Александра Захарченко и его телохранителя убило взрывом бомбы 31 августа. Ранения получили также 12 человек, в том числе министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев.