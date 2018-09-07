Госдеп объявил о «множестве доказательств» подготовки химоружия в Идлибе

Спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри выступил с утверждением о том, что сирийские правительственные силы якобы занимаются подготовкой к применению химического оружия в Идлибе и тому, по словам американского дипломата, есть «множество доказательств».

По словам Джеффри, «существует множество доказательств того, что регионе Идлиб сирийскими правительственными войсками ведется подготовка химического оружия», передает Reuters.

Он подчеркнул, что «любое наступление нежелательно» для США и будет «безрассудной эскалацией».

Накануне глава Пентагона Джеймс Мэттис исключил способность сирийских боевиков применять химоружие.

Постпред России при ООН Василий Небензя сравнил действия Запада по подготовке химической провокации в Сирии с романом Агаты Кристи «Объявленное убийство».