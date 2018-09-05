Глава Пентагона исключил способность боевиков в Сирии применять химоружие

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США не обладают информацией о возможном использовании химоружия силами сирийской оппозиции в провинции Идлиб.

«У нас нет разведданных о том, что у оппозиции есть какие-то химические возможности», – сказал Мэттис, передает Reuters.

По его словам, США ясно дали понять, что хотят видеть информацию о возможной способности оппозиции использовать химоружие.

«Мы не видим ничего, что указывает на наличие такой способности у оппозиции», – добавил глава Пентагона.

При этом он заявил, что правительство Башара Асада использовало такое оружие.

Отвечая на вопрос, видел ли признаки подготовки сирийского правительства к химатаке в Идлибе, Мэттис сказал, что США сейчас «очень насторожены».

В конце августа Мэттис заявил, что США обсуждают с Россией предотвращение потенциального применения химоружия в Сирии. Перед этим Минобороны сообщало, что в населенный пункт Кафер-Зайта в сирийском Идлибе прибыли иностранные специалисты для инсценировки «химической атаки», удар боеприпасами с отравляющими веществами планируется нанести в ближайшее время.