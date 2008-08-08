Спецслужбы Британии собрались бороться с Россией «широким спектром инструментов»

Глава британского Центра правительственной связи (Government Communications Headquarters, GCHQ) Джереми Флеминг, выступая в Вашингтоне на конференции по вопросам кибербезопасности, пообещал, что Великобритания и ее союзники будут противостоять России, используя «широкий спектр инструментов».

По словам главы британской спецслужбы, «исходящей от России угрозе» (...) будет противостоять сильный международный альянс союзников, «которые способны задействовать широкий спектр инструментов», имеющихся в распоряжении органов безопасности, передает ТАСС со ссылкой на издание The Daily Telegraph.

В частности, глава GCHQ напомнил, что спецслужбы Великобритании и других государств помогали Скотленд-Ярду расследовать инцидент в Солсбери.

Накануне издание The Telegraph назвало истории с предполагаемым отравлением в Солсбери и Эймсбери «актом войны» России против Британии.

В тот же день постпред Британии при ООН Карен Пирс объявила о планах Лондона инициировать обсуждение новых санкций против России.