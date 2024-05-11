11 мая 2014 года мы формально голосовали за независимость ДНР, но реально – за то, чтобы быть с Россией. Мы понимали, что не сможем жить в стране победившего майдана. Проведение референдума стало торжеством духа людей региона.0 комментариев
В Петербурге задержали осквернившего флаг России мужчину
В Санкт-Петербурге 45-летний мужчина задержан по подозрению в осквернении государственного флага.
Инцидент произошел 4 мая на проспекте Королева. По данному факту было возбуждено уголовное дело, передает РИА «Новости».
Мужчина, подозреваемого в совершении преступления, задержали в подъезде дома, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
На видео, опубликованном Волк, видно, как мужчина подходит к флагу со шприцем и наносит на него какое-то вещество. Задержанному грозит штраф до 2 млн рублей, либо лишение свободы до одного года.