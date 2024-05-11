Самое поразительное – это отсутствие любой сформулированной программы протестного движения. «Пашинян уходит», «демаркация останавливается» – всё. Какие ценности? Почему именно они? Что вместо демаркации на основе советских административных карт? А что если азербайджанцы просто заберут то, на что претендуют?0 комментариев
Магнитная буря повлияла на качество работы интернета Starlink
Интернет-провайдер Starlink, основанный Илоном Маском, столкнулся с перебоями в работе на фоне мощной геомагнитной бури, достигшей Земли в ночь на субботу.
В своем сообщении в социальной сети Х Маск отметил, что спутники Starlink испытывают повышенную нагрузку из-за бури, но пока справляются, передает РИА «Новости».
Напомним, что ранее была зафиксирована первая геомагнитная буря, получившая максимальную оценку силы от метеорологической службы США с 2003 года.