Самое поразительное – это отсутствие любой сформулированной программы протестного движения. «Пашинян уходит», «демаркация останавливается» – всё. Какие ценности? Почему именно они? Что вместо демаркации на основе советских административных карт? А что если азербайджанцы просто заберут то, на что претендуют?0 комментариев
Bild: В Германии обсуждают три варианта возвращения к воинской повинности
Минобороны ФРГ обсуждает три варианта возвращения в стране воинского призыва, которые представили главе ведомства Борису Писториусу, сообщила газета Bild.
Варианты проработают детально, а затем глава ведомства намерен представить итоговую концепцию, передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Первый вариант предлагает наилучшим образом использовать все возможности для привлечения добровольцев в армию.
Второй вариант предусматривает избирательный подход. Власти будут выбирать из тех, кто заполнит специальные опросники. Предположительно, такой подход позволит привлечь в армию от 30 тыс. до 40 тыс. новобранцев.
Третий вариант предлагает вернуться к полноценной воинской повинности. Она коснется как мужчин, так и женщин.