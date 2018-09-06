Британия задумалась над новыми санкциями против России

Постпред Британии при ООН Карен Пирс ответила на вопрос о том, будет ли Великобритания расширять санкции против России.

«Мы будем обсуждать с нашими партнерами, какие шаги предпринять лучше всего», – сказала Пирс, передает РИА «Новости».

Она напомнила, что 28 государств и страны НАТО поддержали Британию в части высылки российских дипломатов после инцидента в Солсбери.

Ранее в четверг в Британии сообщили, что Лондон согласовал совместное заявление с США, Канадой, Германией и Францией по инциденту в Солсбери.

В среду британский премьер Тереза Мэй, выступая в парламенте, заявила о планах Лондона добиваться расширения санкций в отношении России на фоне новых выводов следствия относительно инцидента в Солсбери. Российский МИД резко отреагировал на ее заявление.