Британия согласовала со странами Запада единое заявление по Солсбери

Лондон согласовал совместное заявление с США, Канадой, Германией и Францией по инциденту в Солсбери, заявил представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

В заявлении говорится, что все эти государства полностью уверены в причастности к инциденту офицеров ГРУ, сообщает Reuters.

Страны Запада считают, что «операция в Солсбери» почти наверняка была одобрена на высшем уровне.

В заявлении также содержится призыв к России раскрыть все подробности программы «Новичок». Представитель Мэй сообщил, что страны, которые подписали документы, намерены более активно противостоять враждебным действиям иностранных разведок.

В среду Мэй, выступая в парламенте, заявила о планах Лондона добиваться расширения санкций в отношении России на фоне новых выводов следствия относительно инцидента в Солсбери. Российский МИД резко отреагировал на ее заявление.

Кроме того, британские прокуроры назвали россиян Петрова и Боширова подозреваемыми в попытке убийства Сергея и Юлии Скрипалей. Утверждалось, что они офицеры ГРУ, а их имена – вымышлены.