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    Сергей Миркин Сергей Миркин Как украинские нацисты могут повлиять на переговоры

    Насколько нацисты на Украине сильны? В 2014-2015 годах их сила была в том, что они имели оружие, идеологию и желали этим оружием добыть себе богатства. Сейчас нацисты контролируют хорошо вооруженные подразделения, которые могут не подчиняться командованию ВСУ.

    3 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В Европе молчат об украинском гостерроризме

    Ездящие в Киев европейские политики уверены, что даже случайно никогда русская армия не ударит по идущему поезду – потому что там, скорее всего, едут гражданские, дети и прочие нон-комбатанты. Потому что русские не воюют с гражданскими. А Украина – воюет.

    9 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Ответ на тотальный вызов – истребительные отряды, ЧОПы и ВОХР

    Вооруженный пост бойцов теробороны или стрелков ВОХР у моста в Брянской области предотвратил бы трагедию. А частные охранники на периметре аэродромов, вооруженные дроновыми детекторами и дробовиками, спасли бы самолеты. Борьба с терроризмом должна стать всенародной.

    26 комментариев
    5 июня 2025, 03:49 • Новости дня

    Трамп подписал указ о запрете на въезд в США гражданам 12 стран

    Трамп запретил въезд в США гражданам нескольких государств

    Трамп подписал указ о запрете на въезд в США гражданам 12 стран
    @ Пресс-служба Белого дома/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп возобновляет политику запрета, действовавшего со времен его первого президентского срока, подписав в среду вечером указ, запрещающий въезд в страну из ряда стран, пишет Los Angeles Times.

    «Эти страны включают Афганистан, Бирму, Чад, Республику Конго, Экваториальную Гвинею, Эритрею, Гаити, Иран, Ливию, Сомали, Судан и Йемен. В дополнение к запрету, который вступает в силу в понедельник в 12.01 по восточному времени, будут введены усиленные ограничения для посетителей из Бурунди, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистана и Венесуэлы», – сказано в материале Los Angeles Times.

    Список составлен на основе указа Трампа от 20 января, согласно которому Госдепартамент и Министерство внутренней безопасности, а также директор национальной разведки должны составить отчет о «враждебном отношении» к США перспективах нацбезопасности от въезда в страну граждан из определенных стран.

    «Я должен действовать так, чтобы защитить национальную безопасность и национальные интересы Соединенных Штатов и их народа», – приводит газета выдержку из заявления Трампа.

    Во время своего первого президентского срока Трамп в январе 2017 года издал указ, запрещающий въезд в США гражданам семи преимущественно мусульманских стран:  Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена.

    4 июня 2025, 12:48 • Новости дня
    Рар назвал цели первого визита Мерца к Трампу

    Политолог Рар: Трамп и Мерц поспорят о России и «Северных потоках»

    Рар назвал цели первого визита Мерца к Трампу
    @ Markus Schreiber/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Фридрих Мерц всеми способами, в том числе трюками и мольбой, будет пытаться вернуть Дональда Трампа в лагерь европейцев. В ходе переговоров между политиками может возникнуть отдельный спор по «Северным потокам», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Так он прокомментировал предстоящий визит Мерца в Вашингтон.

    «Фридрих Мерц едет к Дональду Трампу не только как канцлер Германии, но и как самонадеянный лидер Европы. Он хочет сыграть именно эту роль на встрече с президентом США», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

    По его мнению, задача Мерца, которую он согласовал с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, – продемонстрировать, что европейские страны хотят впредь иметь равноправные отношения с Вашингтоном. «Амбиции канцлера больше не позволяют политику в одностороннем порядке поддакивать и преклоняться перед Штатами», – указал собеседник.

    Но Трамп не был бы Трампом, если не использовал бы встречу с Мерцем в своих интересах, продолжил политолог. «Американский лидер намерен поставить нелюбимую и строптивую Германию на место», – считает Рар. Он напомнил, что «четко к визиту канцлера ФРГ Белый дом ввел тарифы против Евросоюза», и между Вашингтоном и Брюсселем грозит развернуться торговая война.

    «Мерц попытается сгладить положение и во многом пойдет Трампу навстречу. В частности, он согласится больше платить в НАТО, сохраняя тем самым присутствие США в Европе», – рассуждает аналитик. Но в одном пункте политик остается непоколебим – Россия, по мнению канцлера, не должна выиграть конфликт на Украине, добавил эксперт.

    По прогнозам Рара, Мерц «всеми силами, трюками, мольбой будет пытаться вернуть Трампа в лагерь европейцев, а это означает – усилить давление на Москву, ввести новые рестрикции против нее и укрепить помощь Украине».

    «В этой связи может возникнуть отдельный спор по «Северным потокам». В ЕС решили наложить «вечные санкции» на трубопроводы, чтобы предотвратить возможность возвращения российского газа в Европу. У главы Белого дома обратные цели: Америка не прочь сотрудничать в газовой сфере с Москвой якобы и на рынках Евросоюза», – указал аналитик.

    «Трамп никогда не будет плясать под дудку европейцев, он также не примет давление от них. Но президент США не станет вести себя с Мерцем так, как вел себя с Владимиром Зеленским: то есть унижать, ругать, вышвыривать из Овального кабинета. Такой сценарий возможен лишь в том случае, если канцлер Германии начнет грубо поучать американского лидера», – считает политолог.

    «Глава Белого дома, вероятно, использует момент, чтобы, с одной стороны, укорить европейцев в отсутствии желания видеть мир на Украине, а с другой стороны, косвенно надавить на Россию, чтобы та поторопилась с мирными переговорами по поводу будущего Украины», – заключил Рар.

    Напомним, в четверг канцлер Германии Фридрих Мерц отправится в Вашингтон для первой личной встречи с Дональдом Трампом. Как пишет Bloomberg, если ранее глава немецкого правительства колебался между поиском точек соприкосновения с президентом США и критикой его нестабильности, то теперь «им предстоит впервые встретиться лицом к лицу».

    По данным источников агентства, Мерц «готовится ко всему» – от дружеского общения, подобного встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном, до публичной критики, с которой столкнулся Владимир Зеленский. Канцлер дал понять своей команде, что не станет открыто противостоять Трампу.

    При этом, как отмечает Der Spiegel, проблемой может стать то, что Мерц не умеет держать себя в руках. Журнал приводит в качестве примера необдуманные комментарии политика. Один из недавних – заявление о снятии ограничений на дальность ударов поставляемого Украине оружия.

    «Спонтанный стиль Мерца вызывает неоднозначную реакцию … Конечно, никому бы не помогло, если бы канцлер превратился в политического робота, прячущегося за шаблонными формулировками. Но как главный дипломат страны, он должен постоянно учитывать эффект, который может оказать каждое его слово. На карту поставлено многое», – пишет издание.

    Отметим, переговоры Мерца и Трампа пройдут на фоне эскалации торгового конфликта между Брюсселем и Вашингтоном. Ранее Трамп подписал распоряжение, согласно которому пошлины на импортируемые в Штаты сталь и алюминий увеличиваются в два раза – с 25% до 50%. Как сообщили в Белом доме, новые тарифы вступают в силу с 4 июня.

    Кроме того, высокопоставленные чиновники Евросоюза опасаются, что США при «худшем варианте развития событий» прекратят поддержку Киева, в том числе обмен разведданными, пишет Financial Times. Газета уточняет, что ЕС сейчас ведет переговоры с США по трем темам – Украине, торговле и военным расходам в НАТО.

    В Брюсселе обеспокоены вероятностью того, что Трамп потребует уступок в одной области в обмен на поддержку в другой, «вынудив Европейский союз пожертвовать своими основными ценностями или пойти на разрыв с Вашингтоном», говорится в материале.

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    3 июня 2025, 10:03 • Новости дня
    Трамп заявил о беспрецедентном наращивании вооружений в США
    Трамп заявил о беспрецедентном наращивании вооружений в США
    @ Mindaugas Kulbis/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп рассказал о стремительном пополнении запасов вооружений в стране.

    На своей странице в соцсети Truth Social он отметил, что вооруженные силы сейчас располагают самой сильной армией за всю историю страны.

    Трамп добавил, что накопление оружия происходит невиданными ранее темпами. Он выразил надежду, что Соединенным Штатам не придется применять эти запасы вооружения.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как России удалось первой в мире поставить гиперзвуковое оружие на боевое дежурство и обеспечила технологическое преимущество перед США.

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    4 июня 2025, 12:18 • Видео
    Украина решила, что у нее появился шанс

    «Серый кардинал» Владимира Зеленского, глава президентского офиса Украины Андрей Ермак прилетел в Вашингтон с особенно важной миссией о продлении боевых действий. Но ему там не рады.

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    4 июня 2025, 21:04 • Новости дня
    Ушаков: Путин рассказал Трампу о попытках Киева сорвать терактами переговоры
    Ушаков: Путин рассказал Трампу о попытках Киева сорвать терактами переговоры
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, подробно обсудив итоги прямых переговоров между Россией и Украиной, состоявшихся в Стамбуле, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, Путин начал разговор с обсуждения ситуации вокруг Украины и подробно рассказал о втором раунде переговоров с украинской стороной. Российский президент подчеркнул, что переговоры в Стамбуле были полезными, передает ТАСС.

    Ушаков также сообщил, что Путин рассказал Трампу о попытках Киева сорвать переговоры, заявив: «Эти переговоры, как было подчеркнуто, Украина пыталась сорвать по прямому указанию киевского режима, [нанося] целенаправленные атаки по чисто гражданским целям, по мирному населению».

    В ходе беседы обсуждалась и тема атак на российские военные аэродромы. Дональд Трамп, как уточнил Ушаков, вновь подтвердил, что американская сторона не была заранее проинформирована о планах Киева по этим ударам.  Путин и Трамп подтвердили готовность оставаться на постоянной связи друг с другом, продолжать контакты по Украине на высшем уровне и по другим каналам.

    Ушаков также уточнил, что президенты не обсуждали тексты проектов меморандумов между Россией и Украиной. Разговор длился 1 час 10 минут.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о проведении телефонных переговоров между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

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    3 июня 2025, 18:48 • Новости дня
    Сенат США удалил доклад о «вмешательстве России» в выборы-2016
    Сенат США удалил доклад о «вмешательстве России» в выборы-2016
    @ IMAGO/Niyi Fote/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Документ о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года стал недоступен на официальном сайте Сената США, вместо него появилась ошибка 404.

    Доклад о якобы вмешательстве России в выборы, который ранее был опубликован на сайте Сената США, исчез, передает «Московский комсомолец». Страницы, где находился документ, теперь выдают ошибку 404, указывая на его удаление.

    В докладе содержались обвинения в адрес России по поводу вмешательства в американские президентские выборы 2016 года. Российская сторона последовательно отвергала это.

    После выборов 2016 года президентом США стал Дональд Трамп. В марте Трамп в разговоре с Владимиром Путиным подчеркнул, что рад отсутствию негативных последствий для отношений между Вашингтоном и Москвой из-за этих заявлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Сенате США начали обсуждать подготовку введения пошлин в 500% на товары партнеров России. Американские сенаторы также предложили слишком быстрые для Евросоюза санкции против России.

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    4 июня 2025, 19:59 • Новости дня
    Трамп заявил о часовом телефонном разговоре с Путиным
    Трамп заявил о часовом телефонном разговоре с Путиным
    @ Shealah Craighead/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп рассказал о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, который продлился более часа и касался событий на Украине.

    Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, во время которого они обсудили недавнюю атаку Киева на российские аэродромы, передает РИА «Новости». Экс-президент США подчеркнул, что диалог длился один час 15 минут и был довольно содержательным.

    По словам Трампа, беседа с российским лидером прошла в позитивном ключе. При этом Трамп добавил, что обсуждение не стало тем шагом, который сразу приведет к миру. Он также сообщил, что Россия якобы пообещала «дать ответ» на украинскую атаку аэродромов.

    Ранее на военных аэродромах в нескольких регионах России произошли атаки с использованием FPV-дронов.

    Минобороны заявило о совершении киевским режимом атак на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях с помощью FPV-дронов.

    Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «теракт» и объявили в розыск Артема Тимофеева, уроженца Украины.

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    4 июня 2025, 05:54 • Новости дня
    Axios заявил о недовольстве Трампа «саботажем» со стороны Маска
    Axios заявил о недовольстве Трампа «саботажем» со стороны Маска
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Американский миллиардер Илон Маск и президент США Дональд Трамп по-прежнему являются друзьями, хотя Трамп и рассержен «саботажем» со стороны Маска, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

    Маск назвал «мерзостью» законопроект Трампа о сокращении федеральных расходов. «Маск и Трамп остаются друзьями и союзниками... Трамп был несколько рассержен саботажем миллиардера в социальных сетях», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Axios.

    В сообщении Axios говорится, что команда президента США оказалась ошеломлена критикой. По сведениям источников, причиной обострения отношений послужили четыре конфликта.

    Один из них – сокращение налоговых субсидий на электромобили, от которых зависит компания Tesla. Кроме того, Маск рассматривал возможность остаться «специальным госслужащим» в Белом доме, но администрация отказала ему в этом. Еще одним моментом стало нежелание властей использовать Starlink для управления воздушным движением.

    «Последней каплей для Маска, похоже, стал субботний вечер, когда Трамп внезапно объявил, что отзывает кандидатуру Джареда Айзекмана, союзника Маска, на пост руководителя НАСА», – пишет портал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом отозвал кандидатуру Айзекмана на пост главы НАСА всего за несколько дней до того, как он должен был получить одобрение в Сенате.

    Трамп подтвердил уход Маска с из американской системы власти. Маск рассказал, что испытывал давление из-за разногласий с администрацией Трампа, когда курировал работу ведомства по повышению эффективности работы американского правительства.

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    4 июня 2025, 20:19 • Новости дня
    Трамп сообщил о намерении Путина ответить Киеву на удары по аэродромам

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе телефонных переговоров президент России Владимир Путин пообещал ответить на атаку Киева по российским военным аэродромам.

    Трамп опубликовал сообщение в социальной сети TRUTH Social, где рассказал, что Путин выступил с решительным заявлением о необходимости ответных действий на недавнюю атаку Киева на российские аэродромы, передает РИА «Новости».

    В ходе обсуждения лидеры затронули и другие вопросы. Трамп отметил, что одной из тем беседы стало недопущение появления у Ирана ядерного оружия.

    Ранее Трамп рассказал о телефонном разговоре с президентом России, который продлился более часа и касался событий на Украине.

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    4 июня 2025, 11:01 • Новости дня
    Мерц пообещал на встрече с Трампом не повторять ошибок Зеленского
    Мерц пообещал на встрече с Трампом не повторять ошибок Зеленского
    @ Markus Schreiber/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В преддверии встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне канцлеру Германии Фридриху Мерцу эксперты посоветовали не спорить с американским лидером и дать ему больше говорить, сообщает Bloomberg.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц впервые встретится с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, передает Bloomberg.

    Эта встреча происходит спустя месяц после вступления Мерца в должность и на фоне торгового конфликта между США и Евросоюзом, а также неопределенности по поводу поддержки Украины со стороны Вашингтона.

    В канцелярии Германии признают, что встреча может пройти как в дружественной, так и в весьма напряженной атмосфере. В кулуарах советуют Мерцу дать Трампу больше говорить и избегать прямых конфронтаций, однако быть готовым к похвалам, если потребуется смягчить ситуацию. Сам Мерц заявил в частных беседах, что не намерен открыто спорить с Трампом, как это делал Владимир Зеленский.

    В ходе переговоров на кону стоят новые тарифы США на европейские товары, которые могут серьезно ударить по немецкому экспорту. На встрече также будет подниматься вопрос о дальнейших отношениях между Германией и США на фоне продолжающейся спецоперации на Украине и растущего влияния Китая. Мерц ранее подчеркивал, что Америка остается для Германии незаменимым союзником.

    Внутриполитическая обстановка в Германии также добавляет напряженности – консервативная партия Мерца лишь незначительно опережает ультраправую «Альтернативу для Германии» (АдГ), которая выступает за более тесные отношения с Трампом. Лидер парламентской фракции АдГ Беатрис фон Шторх подчеркнула, что будет оценивать визит Мерца по тому, насколько он защитит немецкие интересы в диалоге с Трампом.

    Комментируя характер будущего общения с Трампом, канцлер однажды в шутку изобразил стиль общения американского президента, отметив: «Каждое второе или третье слово у него – «великолепно». Итог переговоров Мерца с Трампом может стать ключевым моментом для устойчивости трансатлантических отношений и внутреннего положения канцлера в Германии.

    Ранее в Германии заявили, что рост канцлера Фридриха Мерца может стать его преимуществом в переговорах с президентом США Дональдом Трампом.

    Пресс-секретарь правительства ФРГ Штефан Корнелиус сообщил, что Мерц отправится в Вашингтон для переговоров с Трампом, где одной из тем станет конфликт на Украине.

    По итогам визита Владимира Зеленского в Германию и встречи с Мерцем объявлено о создании производства дальнобойных ракет на Украине за счет Берлина.

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    4 июня 2025, 07:33 • Новости дня
    Politico: Си Цзиньпин не хочет проводить встречу с Трампом из-за Зеленского

    Tекст: Александра Юдина

    Председатель КНР Си Цзиньпин не захотел личной встречи с американским президентом Дональдом Трампом из-за ситуации в Белом доме, пишет Politico.

    По данным издания, китайскую сторону обеспокоили публичные шоу Трампа в Овальном кабинете, в частности, громкие встречи с Владимиром Зеленским и лидером Южной Африки Сирилом Рамафосой, передает РБК.

    Источники газеты отметили, что Трамп рассчитывал урегулировать торговые вопросы между Китаем и США посредством личной беседы.

    Однако, как пояснил источник, в Пекине считают диалог лидеров стран рискованным, поскольку поведение Трампа выглядит непредсказуемым и может негативно сказаться на имидже главы КНР.

    Ранее китайский лидер Си Цзиньпин осудил политику запугивания и указал на отсутствие победителей в торговых и тарифных войнах.

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    2 июня 2025, 18:44 • Новости дня
    Орбан заявил о риске затяжного конфликта на Украине

    Tекст: Евгения Караваева

    Премьер-министр Венгрии считает, что между США и ЕС возник беспрецедентный разрыв по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

    Венгерский премьер-министр Виктор Орбан выразил мнение, что конфликт на Украине может затянуться, передает РИА «Новости».

    Орбан подчеркнул, что никогда прежде не наблюдалось столь резкого разрыва между миротворческими силами, возглавляемыми Дональдом Трампом и лидерами в Брюсселе и Киеве, которые, по его словам, желают продолжения военных действий.

    Орбан также указал на то, что трансатлантическое единство по украинскому вопросу фактически распалось, и теперь США и Европа придерживаются различных позиций относительно путей разрешения ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в понедельник, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал вступление Украины в Евросоюз открытием нового фронта против России. 2 июня в Стамбуле состоялась встреча представителей России и Украины, которая длилась более одного часа. Делегации проведут третий раунд переговоров, дата которых пока не уточняется.

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    4 июня 2025, 21:48 • Новости дня
    Ушаков: Трамп выразил надежду на содействие России по Ирану
    Ушаков: Трамп выразил надежду на содействие России по Ирану
    @ REUTERS/Leah Millis

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным лидер США Дональд Трамп выразил заинтересованность в том, чтобы власти России подключились к разрешению вопроса по иранской ядерной программе.

    Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал журналистам, что Трамп подчеркнул важность российской поддержки на этом направлении, передает ТАСС.

    «Дональд Трамп считает, что здесь, возможно, необходимо содействие со стороны России и он будет признателен, если бы Россия могла бы соответственным образом отработать с иранской стороной», – сказал Ушаков. По словам Ушакова, американский лидер отметил, что поддержка России может оказать влияние на переговорный процесс между Вашингтоном и Тегераном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о проведении телефонных переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США, в ходе которого подробно обсудил итоги прямых переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле.

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    2 июня 2025, 04:18 • Новости дня
    Глава JPMorgan предупредил о надвигающемся кризисе из-за госдолга США

    Глава JPMorgan Chase предупредил об опасности экономической политики Трампа

    Tекст: Ирма Каплан

    Исполнительный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон предупредил о риске надвигающегося кризиса на долговом рынке США, вызванного экономической политикой администрации президента Дональда Трампа.

    «Это серьезное событие. Это настоящая проблема. Рынок облигаций ждет непростое время. Я не знаю, пройдет ли шесть месяцев или шесть лет», – приводит его слова портал Barron's.

    Даймон предупредил, что как только инвесторы осознают последствия роста уровня задолженности, процентные ставки взлетят до небес, а рынки будут сбиты с толку, что является опасным сценарием для крупнейшей экономики мира.

    По его словам, инвесторы «будут обращать внимание на страну, верховенство закона, уровень инфляции, политику центрального банка», а если люди решат, что доллар США не подходит, то финансирование долга США станет еще более дорогостоящим.

    В апреле Даймон предупреждал о «значительной турбулентности», с которой сталкивается американская экономика, указывая на влияние тарифов, торговых войн, инфляции и дефицита бюджета.

    Однако министр финансов США Скотт Бессент в воскресенье опроверг прогнозы Даймона о кризисе долгового рынка.

    «Я давно знаю Джейми, и за всю свою карьеру он делал подобные прогнозы. К счастью, не все из них сбылись», – сказал Бессент в интервью CBS, отметив,  что обеспокоен уровнем госдолга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бессент ранее предупредил Конгресс, что если он не примет решение о повышении лимита госдолга к середине июля, США могут столкнуться с дефолтом к августу. Аналитики отмечали, что для предотвращения дефолта потребуется значительное увеличение лимита госдолга или сокращение государственных расходов.

    Бюджетное управление Конгресса США прогнозирует, что к 2034 году государственный долг страны может превысить 50 трлн долларов.

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    2 июня 2025, 21:30 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности провести трехстороннюю встречу лидеров

    Трамп приветствовал двусторонние переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле

    Tекст: Денис Тельманов

    Пресс-секретарь Белого дома отметила, что Дональд Трамп открыт к встрече с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, но считает приоритетным прямой диалог между Москвой и Киевом.

    Президент США Дональд Трамп выразил готовность встретиться с российским лидером Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским, передает ТАСС. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что Трамп откроет возможность для подобной встречи, если это потребуется.

    «Президент заявил, что открыт для этого, если до этого дойдет», – заявила Ливитт, отвечая на вопрос о вероятности трехсторонних переговоров в Турции. Однако, по ее словам, Трамп предпочитает видеть прямые переговоры между сторонами. «Он хочет, чтобы оба эти лидера, обе эти стороны сели вместе за стол», – подчеркнула Ливитт.

    Ливитт добавила, что оценку текущему раунду переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле Трамп даст позднее. Представитель Белого дома отказалась комментировать детали встречи, заявив, что президент сам выскажется по итогам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Стамбуле во время второго этапа переговоров между Россией и Украиной поставили задачу обсуждения возможной встречи на высшем уровне.

    Обсуждение возможной личной встречи между Владимиром Путиным, Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом по вопросу урегулирования ситуации на Украине может начаться только после достижения конкретных договоренностей на переговорах.

    Власти США считают, что переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине должен быть завершен как можно скорее.

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    2 июня 2025, 04:49 • Новости дня
    Белый дом приостановил меры «максимального давления» на Иран

    WSJ: Кампания Трампа по «максимальному давлению» на Иран приостановлена

    Tекст: Ирма Каплан

    На прошлой неделе пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт огласила директиву приостановить всю санкционную деятельность в отношении Ирана. Источник, близкий к Белому дому, сообщил, что кампания президента США Дональда Трампа по «максимальному давлению» на Иран приостановлена, пишет WSJ.

    Новая директива о снижении давления на Тегеран была доведена до сведения высших должностных лиц Совета национальной безопасности и Министерства финансов, а затем и Госдепартамента, пишет Wall Street Journal (WSJ).

    «Санкции против Ирана пересекаются с политикой США в отношении Китая, где закупается более 90% иранского нефтяного экспорта, а также Японии, Европы, Индии и Юго-Восточной Азии», – сказано в редакционной статье.

    Редакция WSJ удивлена, почему сообщение о директиве в отношении Ирана пришло от пресс-секретаря Белого дома, а не от СНБ или казначейства.

    Но тут же отвечает: в СНБ царит хаос после того, как администрация Трампа отправила в отпуск более 100 сотрудников, новые обязанности не полностью распределены между Госдепартаментом и Офисом вице-президента, а группа по связям с общественностью СНБ распускается.

    На просьбу WSJ прокомментировать затишье в санкциях Белый дом не стал отрицать этого факта и предложил заявление заместителя пресс-секретаря Анны Келли о том, что любые новые решения в отношении санкций будут объявлены Белым домом или соответствующими органами в администрации.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Вашингтон подготовил подробное письменное предложение Тегерану в попытке разблокировать переговоры по ядерной программе и направил Ирану «подробное и приемлемое предложение» через министра иностранных дел Омана.

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    3 июня 2025, 08:41 • Новости дня
    Белый дом представил обновленный официальный портрет Трампа

    Tекст: Александра Юдина

    Обновленный официальный портрет президента США Дональда Трампа был представлен Белым домом. На снимке глава государства запечатлен на черном фоне.

    На новом портрете Дональд Трамп изображен на черном фоне без американского флага, а его галстук теперь красного цвета, передает РБК.

    В пресс-службе Белого дома отметили, что новый портрет был только что выпущен. Официальный сайт Белого дома уже заменил портрет президента на обновленную версию.

    Портреты вице-президента США Джей Ди Вэнса и первой леди Мелании Трамп изменений не претерпели.

    В январе 2025 года был представлен инаугурационный портрет Трампа с хмурым выражением лица, что контрастировало с портретом его первого президентского срока, на котором он улыбался. В марте спецпосланник президента США Стивен Уиткофф передал Трампу его портрет, заказанный президентом России Владимиром Путиным у известного российского художника.

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