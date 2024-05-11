Самое поразительное – это отсутствие любой сформулированной программы протестного движения. «Пашинян уходит», «демаркация останавливается» – всё. Какие ценности? Почему именно они? Что вместо демаркации на основе советских административных карт? А что если азербайджанцы просто заберут то, на что претендуют?0 комментариев
Путин начал встречу с Мантуровым и Чемезовым в Кремле
Президент Владимир Путин начал встречу с главой Минпромторга Мантуровым и главой Ростеха Чемезовым в Кремле
Российский лидер Владимир Путин проводит встречу с и. о. вице-премьера и главой Минпромторга Денисом Мантуровым и главой Ростеха Сергеем Чемезовым в Кремле.
В ходе встречи глава государства отметил, что до формирования нового состава правительства не должно быть никаких сбоев в текущей работе, передает ТАСС.
Также президент предложил Мантурову и Чемезову обсудить работу в оборонной и гражданской промышленности.
В частности, Путин напомнил, что Мантуров в качестве зампредседателя правительства занимался оборонной и гражданской промышленностью, где «все сосредоточено».
Касательно деятельности Ростеха, глава государства выразил желание обсудить, как строится работа сейчас, а также как будут прорабатываться вопросы, которые требуют особого внимания.
Накануне Путин утвердил Михаила Мишустина на пост председателя правительства. Премьер поблагодарил за поддержку и назвал шесть приоритетов в работе правительства на ближайшие годы.