Российские войска освободили Котляровку и Кисловку в Харьковской области

Минобороны: Российские войска освободили Котляровку и Кисловку в Харьковской области

Tекст: Вера Басилая

Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, отражены 14 контратак штурмовых групп трех бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах рядом с Крахмальным Харьковской области, Червоной Дибровой ЛНР и Григоровкой ДНР.

Потери противника – до 1015 военнослужащих, три танка, из них два Leopard, пять бронемашин, в том числе американский бронетранспортер М113, 23 орудия полевой артиллерии, в том числе пять западного производства. Также уничтожена станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Кроме того, подразделения Южной группировки продолжали продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение ВСУ под Спорным, Андреевкой, Елизаветовкой, Курдюмовкой, Победой и Григоровкой ДНР.

Отразили контратаку штурмовых групп механизированной бригады ВСУ ву Красного ДНР. Противник потерял свыше 1985 военнослужащих, три танка, шесть бронемашин, в том числе американский БТР М113, 35 орудий полевой артиллерии, в том числе 13 западных. Уничтожены станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36 и три полевых склада боеприпасов.

Также подразделения группировки «Центр» освободили Новокалиново ДНР, нанесли поражение ВСУ и отразили 48 контратак противника поблизости от Семеновки, Соловьево, Очеретино и Нетайлово ДНР.

За неделю на этом направлении ВСУ потеряли более 2360 военнослужащих, четыре танка, из которых один Leopard и два Abrams, 16 бронемашин, в том числе две БМП Bradley и БМП Marder, 30 орудий полевой артиллерии и боевую машину РСЗО Vampire.

В это же время группировка «Восток» улучшила тактическое положение и нанесла поражение формированиям двух мехбригад ВСУ и двух бригад теробороны оуоло Урожайного, Старомайорского, Водяного и Пречистовки ДНР. Потери противника – до 860 военнослужащих, семь танков, восемь бронемашин и 17 орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки «Днепр» за неделю нанесли поражение ВСУ в районах Золотой Балки, Токаревки, Ивановки, Михайловки, Тягинки, Степного Херсонской области и Павловки Запорожской области.

Отражена контратака штурмовой группы 118-й механизированной бригады севернее Работино Запорожской области. Потери противника – до 240 военнослужащих и 20 орудий полевой артиллерии, из них – 11 американских М777.