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    Самое поразительное – это отсутствие любой сформулированной программы протестного движения. «Пашинян уходит», «демаркация останавливается» – всё. Какие ценности? Почему именно они? Что вместо демаркации на основе советских административных карт? А что если азербайджанцы просто заберут то, на что претендуют?

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Как надежда победила в Донбассе страх

    11 мая 2014 года мы формально голосовали за независимость ДНР, но реально – за то, чтобы быть с Россией. Мы понимали, что не сможем жить в стране победившего Майдана. Проведение референдума стало торжеством духа людей региона.

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    Фанаты хотят смотреть европейскую Лигу чемпионов, но никак не азиатскую. Игроки тоже мечтают играть в европейских клубах. Футбольные чиновники хотят взаимодействовать с Европой, что ни для кого не секрет. Поэтому в Азию РФС никогда не уйдет.

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    11 мая 2024, 11:39 • Новости дня

    Подоляк заявил о желании Киева принять «окончательную формулу мира» в Швейцарии

    Tекст: Кристина Цыцура

    Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в ходе конференции в Швейцарии Киев планирует «окончательно принять формулу мира».

    Также Украина хочет добиться максимальной поддержки стран, которые будут присутствовать, передает ТАСС.

    Еще одной целью – обсудить, как можно вернуться к соблюдению международного права. Подоляк напомнил, что прямые переговоры с Россией в принципе невозможны.

    Ранее в МИД Швейцарии заявили, что саммит по Украине не нарушает нейтралитет страны.

    10 мая 2024, 13:44 • Новости дня
    ВС России уничтожили склад западного ракетного вооружения под Одессой

    Минобороны: ВС России уничтожили склад западного ракетного вооружения под Одессой

    ВС России уничтожили склад западного ракетного вооружения под Одессой
    @ STR/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России уничтожили склад ракетного вооружения западного производства в районе Одессы, радиолокационные станции ЗРК С-300 и П-19, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Поражен склад топлива объединенного центра материально-технического обеспечения ВСУ. Кроме того, средствами ПВО сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины, а также уничтожены три ракеты ATACMS, 17 управляемых авиационных бомб «Hammer» и JDAM, 30 реактивных снарядов GLSDB, HIMARS, «Ураган» и «Vampire», а также 163 беспилотника, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Также в Минобороны сообщили, что за неделю сдались в плен 13 украинских военнослужащих.

    Всего с начала проведения СВО уничтожено: 594 самолета, 270 вертолетов, 23905 беспилотников, 512 ЗРК, 15964 танка и других боевых бронированных машин, 1282 боевые машины РСЗО, 9437 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21570 единиц специальной военной автомобильной техники.

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    10 мая 2024, 18:00 • Новости дня
    В США предрекли переход под контроль России Киева и Одессы

    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Россия быстро дойдет до Киева и Одессы

    В США предрекли переход под контроль России Киева и Одессы
    @ Andrey Nekrasov/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска продвигаются вперед и не остановятся, пока не дойдут до Киева и Одессы, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Redacted.

    Джонсон заявил, что Запад в панике, он понятия не имеет, что делать, потому что продвижение российской армии набирает обороты, как огромный камень, катящийся с горы.

    По его словам, русские наступают по всей линии фронта и занимают, как минимум, один поселок в день, и не остановится, пока не дойдет до Киева и Одессы, передает РИА «Новости».

    Ранее Джонсон заявил, что Одесса перейдет под контроль России к концу лета. По мнению экс-аналитика ЦРУ, все это закончится уже к концу лета, а может и раньше, потому что Украина не сможет вести боевые действия.

    Главком ВСУ Александр Сырский признал тяжелую ситуацию для ВСУ возле Курахово.

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    10 мая 2024, 17:03 • Новости дня
    В Одесской области начали незаконно мобилизовывать пророссийских украинцев
    В Одесской области начали незаконно мобилизовывать пророссийских украинцев
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Ольга Иванова

    Источники в российских силовых структурах сообщили, что в Одесской области наблюдается неравноценная мобилизация по отношению к жителям с пророссийскими и проукраинскими взглядами.

    Источник рассказал РИА «Новости», что в Одессе ТЦК пытаются насильно мобилизовать даже жителей, не подлежащих призыву.

    По его словам, пророссийски настроенных одесситов насильно мобилизуют и отправляют, в том числе, на «мясные штурмы», а проевропейски и прокиевски настроенное население западных районов Одесской области, в частности Измаильского района, не мобилизуют.

    Хотя в соответствии с законом под мобилизацию на Украине подпадают мужчины в возрасте от 25 лет, ранее в Тульчине Винницкой области Украины мобилизовали 21-летнего украинца.

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    11 мая 2024, 10:00 • Новости дня
    В США одобрили экстренную продажу Украине систем HIMARS

    Пентагон сообщил об одобрении Госдепом экстренной продажи Киеву трех систем HIMARS

    В США одобрили экстренную продажу Украине систем HIMARS
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В Госдепартаменте США одобрили экстренную продажу Украине трех систем РЗСО HIMARS за 30 млн долларов, сообщили в Пентагоне.

    Отмечается, что одобрена экстренная иностранная военная продажа Киеву систем HIMARS и сопутствующих элементов логистики и программы, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что Пентагон решил закупить ракеты GMLRS на 332 млн долларов.

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    11 мая 2024, 03:15 • Новости дня
    МИД: Украина атакует российские регионы британским оружием

    МИД России: Поставляемое Британией оружие применяется ВСУ для атак на российские регионы

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют поставляемое Великобританией вооружение для атак на российские регионы. Об этом заявил директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев.

    «Поставляемое британское вооружение активно применяется ВСУ в ходе террористических атак на гражданскую инфраструктуру и мирное население Донбасса, а также других российских регионов», – сказал Беляев в интервью ТАСС.

    По словам дипломата, Лондон является одним из главных поставщиков вооружений киевскому режиму и активно продвигает поставки оружия Украине другими странами. Беляев отметил, что с 2022 года Великобритания выделила на военные нужды Украины около 7,1 млрд фунтов стерлингов.

    Дипломат также обратил внимание, что выделение нового пакета военной помощи Киеву на 500 млн фунтов стерлингов связано с попыткой Лондона продемонстрировать свои лидерские амбиции в НАТО и Европе.

    Беляев считает, что британские консерваторы используют военную поддержку Украины в своих политических интересах, чтобы удержать власть на грядущих выборах в парламент. Он также выразил мнение, что главным выгодоприобретателем от поставок оружия Киеву является британский военно-промышленный комплекс.

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    11 мая 2024, 08:36 • Новости дня
    ЕС согласовал черновик проекта гарантий безопасности для Украины
    ЕС согласовал черновик проекта гарантий безопасности для Украины
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Евросоюз согласовал черновик проекта соглашения о гарантиях безопасности для Украины без возможности прямого участия военных ЕС в конфликте против России, пишет немецкое издание Welt.

    По данным издания, черновик проекта, включающий политическую, военную и экономическую помощь Украине, вынесен на обсуждение с Киевом, передает РИА «Новости».

    При этом в проекте указано, что прямое участие военных ЕС на стороне ВСУ в конфликте против России исключается.

    Также в тексте указано, что гарантии будут действовать до тех пор, пока страна не станет членом ЕС и НАТО.

    Известно, что ЕС намерен предоставить эти гарантии не позднее начала июля.

    Политолог Александр Рар рассказал газете ВЗГЛЯД, что НАТО осознают последствия введения войск альянса в зону боевых действий между Украиной и Россией.

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    10 мая 2024, 17:31 • Новости дня
    Макрон передал ВСУ подлежащие утилизации ракеты SCALP

    RFI: Макрон передал ВСУ подлежащие утилизации ракеты SCALP

    Макрон передал ВСУ подлежащие утилизации ракеты SCALP
    @ ABACA/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Франция передала Украине партию дальнобойных ракет SCALP, срок службы которых подходил к концу, передает RFI.

    Как сообщает RFI, в арсеналах Франции имелись два типа запасов ракет SCALP: старые, но пригодные к эксплуатации, и «коконы» с некомплектыми ракетами, с которых были сняты детали для ремонта других ракет, стоящих на вооружении французских войск, передает РИА «Новости».

    За три месяца специалисты восстановили эти ракеты, сделав их пригодными для боевого применения. Стоимость работ составила четверть цены новой ракеты, рассказали источники издания.

    Ранее Минобороны Франции опубликовало полный список военной помощи, предоставленной Украине за два года конфликта, общая сумма трат превысила 3,8 млрд евро. При этом количество поставленных ракет Crotale, ракет SCALP, Mistral и Aster, а также противотанковых ракет Milan осталось засекреченным.

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    11 мая 2024, 02:58 • Новости дня
    В Белгородской области из-за атаки ВСУ пострадали восемь человек

    В Белгородской области сбито несколько воздушных целей, пострадали восемь человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сбив несколько воздушных целей на подлете к городу. В результате атаки пострадали восемь мирных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    «По предварительной информации, пострадали восемь мирных жителей», - сообщил Гладков в своем Telegram-канале.

    Он уточнил, что трое пострадавших с осколочными ранениями доставлены из поселка Новосадовый в областную клиническую больницу, еще двое – в городскую больницу №2 города Белгорода. Трем пострадавшим помощь была оказана на месте.

    В результате атаки повреждены 21 частный дом и одна надворная постройка в поселке Новосадовый, 22 частных дома и четыре автомобиля в селе Таврово, окна в четырех квартирах многоквартирного дома в поселке Дубовое, два автомобиля в селе Стрелецкое, а также один частный дом в селе Никольское.

    «Все оперативные и аварийные службы работают на местах. Обход территории будет продолжен в светлое время суток», – добавил Гладков.

    Ранее сообщалось, что украинский дрон атаковал сельхозпредприятие в Белгородской области. В результате атаки повреждены три здания и две единицы техники. Никто из мирных жителей не пострадал.

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    10 мая 2024, 18:33 • Новости дня
    Украина вышла из соглашения СНГ о полетах самолетов спецназначения

    Tекст: Ольга Иванова

    Украина официально объявила о выходе из соглашения о полетах воздушных судов спецназначения в рамках Содружества Независимых Государств, сообщил в своем Telegram-канале представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

    Целью выхода из соглашения он назвал «обеспечение национальной безопасности, усиление мер по защите национальных интересов, независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины», передает ТАСС.

    Соглашение, о котором идет речь, касается полетов воздушных судов спецназначения с главами государств, председателями Верховных советов, главами правительств и официальными государственными и правительственными делегациями.

    Ранее Белоруссия денонсировала соглашение с Украиной о ВТС.

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    10 мая 2024, 14:04 • Новости дня
    Российские войска освободили Котляровку и Кисловку в Харьковской области

    Минобороны: Российские войска освободили Котляровку и Кисловку в Харьковской области

    Tекст: Вера Басилая

    Группировка «Запад» в течение недели освободила пункты Котляровка и Кисловка Харьковской области, а также нанесла поражение формированиям девяти бригад ВСУ около Стельмаховки, Новоселовского ЛНР, Новосадового ДНР и Синьковки Харьковской области, сообщили в Минобороны.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, отражены 14 контратак штурмовых групп трех бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах рядом с Крахмальным Харьковской области, Червоной Дибровой ЛНР и Григоровкой ДНР.

    Потери противника – до 1015 военнослужащих, три танка, из них два Leopard, пять бронемашин, в том числе американский бронетранспортер М113, 23 орудия полевой артиллерии, в том числе пять западного производства. Также уничтожена станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

    Кроме того, подразделения Южной группировки продолжали продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение ВСУ под Спорным, Андреевкой, Елизаветовкой, Курдюмовкой, Победой и Григоровкой ДНР.

    Отразили контратаку штурмовых групп механизированной бригады ВСУ ву Красного ДНР. Противник потерял свыше 1985 военнослужащих, три танка, шесть бронемашин, в том числе американский БТР М113, 35 орудий полевой артиллерии, в том числе 13 западных. Уничтожены станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36 и три полевых склада боеприпасов.

    Также подразделения группировки «Центр» освободили Новокалиново ДНР, нанесли поражение ВСУ и отразили 48 контратак противника поблизости от Семеновки, Соловьево, Очеретино и Нетайлово ДНР.

    За неделю на этом направлении ВСУ потеряли более 2360 военнослужащих, четыре танка, из которых один Leopard и два Abrams, 16 бронемашин, в том числе две БМП Bradley и БМП Marder, 30 орудий полевой артиллерии и боевую машину РСЗО Vampire.

    В это же время группировка «Восток» улучшила тактическое положение и нанесла поражение формированиям двух мехбригад ВСУ и двух бригад теробороны оуоло Урожайного, Старомайорского, Водяного и Пречистовки ДНР. Потери противника – до 860 военнослужащих, семь танков, восемь бронемашин и 17 орудий полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Днепр» за неделю нанесли поражение ВСУ в районах Золотой Балки, Токаревки, Ивановки, Михайловки, Тягинки, Степного Херсонской области и Павловки Запорожской области.

    Отражена контратака штурмовой группы 118-й механизированной бригады севернее Работино Запорожской области. Потери противника – до 240 военнослужащих и 20 орудий полевой артиллерии, из них – 11 американских М777.

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    11 мая 2024, 10:16 • Новости дня
    В МИД Швейцарии заявили, что саммит по Украине не нарушает нейтралитет страны

    Tекст: Кристина Цыцура

    Мирная конференция по Украине не повлияет на нейтралитет Швейцарии, заявил МИД страны агентству Reuters.

    По словам представителя ведомства, нейтралитет страны остается «постоянным», а мирная конференция не повлияет на нейтральный статус страны, передает РИА «Новости».

    В агентстве подчеркнули, саммит не только не решил конфликт, но и покажет, что «нейтральная» Швейцария все больше следует интересам Западной Европы.

    Ранее МИД Швейцарии сообщил, что Россия не получила приглашения на конференцию по Украине.


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    11 мая 2024, 04:58 • Новости дня
    В Курской области перехватили два украинских беспилотника

    Tекст: Денис Тельманов

    В поселке Тим Курской области средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) перехвачены два украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

    «В результате применения средств радиоэлектронной борьбы в поселке Тим перехвачены 2 украинских БПЛА самолётного типа. Один из них упал рядом с хозпостройкой и повредил остекление жилых домов», – написал он в Telegram-канале.

    Губернатор призвал жителей не приближаться к обломкам беспилотников, так как это может быть опасно.

    «О находке обломков следует сообщать по телефону 112», – подчеркнул Старовойт.

    Ранее сообщалось, что в Белгородской области сбито несколько воздушных целей, пострадали восемь человек.

    Трое пострадавших с осколочными ранениями доставлены из поселка Новосадовый в областную клиническую больницу, еще двое – в городскую больницу №2 города Белгорода. Трем пострадавшим помощь была оказана на месте.

    В результате атаки повреждены 21 частный дом и одна надворная постройка в поселке Новосадовый, 22 частных дома и четыре автомобиля в селе Таврово, окна в четырех квартирах многоквартирного дома в поселке Дубовое, два автомобиля в селе Стрелецкое, а также один частный дом в селе Никольское.

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    11 мая 2024, 12:09 • Новости дня
    В США объяснили срочное выделение нового пакета помощи Киеву

    NYP: США выделили 400 млн военной помощи Киеву из-за активизации действий ВС России под Харьковом

    Tекст: Александра Юдина

    Соединенные Штаты выделили Киеву новый пакет военной помощи на сумму 400 млн долларов в связи с успехами ВС России под Харьковом, пишет американская газета New York Post.

    По данным издания, выделенный Пентагоном новый пакет помощи снабдит Киев ракетами класса «земля-воздух», артиллерийскими снарядами и оборудованием для сдерживания российского наступления, передает РИА «Новости».

    Как отметил госсекретарь США Энтони Блинкен, данная помощь стала «срочно необходимой» из-за активизации российской армии под Харьковом.

    Известно, что такой транш стал 57-ой партией военного оборудования, переданного Киеву из запасов Минобороны США с августа 2021 года.

    Накануне Пентагон решил закупить ракеты GMLRS на 332 млн долларов.

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    11 мая 2024, 08:52 • Новости дня
    Ракетная опасность объявлена в Белгороде

    Губернатор Белгородской области Гладков: Ракетная опасность объявлена в Белгороде

    Tекст: Александра Юдина

    В Белгороде и Белгородском районе прозвучала сирена ракетной опасности, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    В своем Telegram-канале он сообщил, что сирена ракетной опасности звучит в Белгороде и Белгородском районе.

    Спустя некоторое время сигнал был отменен.

    Напомним, российские силы ПВО сбили 21 снаряд РСЗО и 16 БПЛА за ночь в Белгородской, Курской и Волгоградской областях.

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    11 мая 2024, 12:32 • Новости дня
    В Курской области погиб мужчина после атаки дрона ВСУ

    Tекст: Кристина Цыцура

    Пострадавший в результате атаки дрона ВСУ житель Суджи умер в больнице, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

    Мужчина скончался от полученных ранений, которые оказались несовместимыми с жизнью, написал глава региона в своем Telegram-канале.

    Ранее сообщалось, что в Белгородской области из-за атаки ВСУ пострадали восемь человек.

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